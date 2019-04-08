Ситуация в Ливии накаляется

Не менее 10 человек стали жертвами воскресных столкновений между Ливийской национальной армией и силами Правительства национального согласия вблизи Триполи. Свыше 20 человек пострадали. Об этом сообщает министерство здравоохранения Правительства нацсогласия.

На прошлой неделе командующий национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По словам фельдмаршала, цель операции – освобождение столицы от террористов. В ответ глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям прийти в полную готовность. В воскресенье было объявлено о начале контрнаступательной операции "Вулкан гнева".

Ливийская национальная армия REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Накануне правительство нацсогласия нанесло авиаудары по базе в районе старого аэропорта Триполи, силы Хафтара после этого начали операцию в небе над столицей.

Служащие Ливийских вооруженных сил хотят заверить как своих лидеров, так и жителей страны, что мы готовы, способны и решительно настроены защищать столицу и дорогие нам города Ливии Мохаммед Гноно Военный представитель Правительства нацсогласия

В выходные миссия ООН в Ливии призвала стороны к временному перемирию, чтобы эвакуировать жителей пригородов Триполи. Но представитель миссии сообщил, что их призывы не были услышаны. Бригады врачей и сотрудники чрезвычайных служб так и не смогли попасть в охваченные боями районы.

Соединенные Штаты призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи. Глава Госдепартамента Майк Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения, В воскресенье командование вооруженных сил США в Африке объявило о том, что американских контингент будет временно выведен из Ливии по соображениям безопасности.

О том, что ливийскую проблему нельзя решить военным путем, говорил и генсек ООН. В пятницу Антониу Гуттериш побывал в Ливии, но даже его поездка и общение с Сараджом и Хафтаром не помогли предотвратить столкновения.

К политическому урегулированию ситуации призвали также главы внешнеполитических ведомств России, Египта и Франции. Сергей Лавров назвал кризис в Ливии результатом прямого вмешательства НАТО.