Армия Хафтара – на подступах к Триполи

Халифа Хафтар, командующий Национальной армией Ливии, объявил о введении беспилотной зоны на западе страны, после того авиация правительства Фаиза Сараджа нанесла авиаудары, в результате которых, по некоторым данным, погибла семья из четырех человек. Армия Хафтара, тем временем, вплотную приблизилась к Триполи, где заседает правительство Сараджа, главным союзником которого считается правительство Италии.

"Никто не готов принять как свершившийся факт победу одержанную силой оружия, – заявил министр иностранных дел Италии Энцо Миланези. – Мы ясно дали понять, в чём наша позиция, и мы рассчитываем, что она будет учтена. Если же этого не случится, мы примем решение о дальнейших шагах".

Во внешнеполитических ведомствах Франции, Египта и России считают, что решение ситуации в Ливии может быть только политическим. Об этом, в частности, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Египте:

"Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 г. Именнос тех пор она превратилась в разрушенное государство, если называть вещи своими именами, и в чёрную дыру. (...) Мы и Египет выступаем за то, что бы сами ливийцы определяли свою судьбу, чтобы они начали инклюзивный деловой диалог без каких-либо искусственных дат".

Халифа Хафтар, возглавляющий правительство восточной части Ливии, приказал войскам начать наступление на Триполи 4 апреля. Совбез ООН призвал его отказаться от военного пути разрешения конфликта.