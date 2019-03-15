Прогулять школу ради защиты климата

От Австралии до Канады - через большинство стран Европы - прокатилась волна протестов молодежи против изменений климата и бездействия властей перед лицом надвигающейся катастрофы.

В Вашингтоне до полутора тысяч юношей и девушек собрались перед Капитолием под лозунгом "Вы крадете наше будущее".

В Нью-Йорке манифестанты устроили лежачую акцию протеста перед зданием ООН: "Беспечность равна соучастию" и "Наша планета не выдержит ваш миропорядок" - было написано на их транспарантах.

"Молодежь из 123 стран" присоединилась в эту пятницу к движению "Школьная забастовка за климат" - поздравила всех в Twitter Грета Тунберг. Накануне стало известно, что инициатор пятничных акций в защиту климата, 16-летняя шведская активистка, выдвинута на Нобелевскую премию мира.

"Если бы люди были единственными обитателями Земли и решили уничтожить ее, это их дело, - говорит юная манифестантка из Стокгольма. - Но мы делим планету с множеством живых организмов, с белыми медведями, например, которые не могут противостоять климатическим изменениям, только человек может"...

"Отлично, что молодежь начала это движение, ведь до сих пор нас никто не воспринимал всерьез, - добавляет другой участник акции в шведской столице, - теперь же наш голос услышан, и это - уникально!"

В Лондоне в манифестации приняли участие до 20 тысяч человек: они прошли маршем от Даунинг-стрит к Букингемскому дворцу. По всей стране на улицы вышли 50 тысяч активистов.

В Париже акция в защиту климата собрала, по разным данным, от 29 до 40 тысяч человек. По всей Франции тысячи учеников лицеев прогуляли в этот день школу. Манифестации также прошли в Бордо, Монпелье, Гавре, Руане, Туре.

Пропустили занятия и студенты Нью-Дели, названной самой загрязненной столицей мира в 2018 году. "Нам нужен глоток свежего воздуха "и "Верните голубое небо " - потребовали они от мировых лидеров.