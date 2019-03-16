«Жёлтых» сменили «зелёные»

Во Франции «жёлтых жилетов» сменяют природозащитники. В крупных городах страны в субботу состоялись акции против изменения климата, которые оказались более многочисленными, чем социальные протесты, завершившиеся всего часом ранее: в Париже, по разным данным, насчитали от 25 до более чем ста тысяч активистов-«зелёных».

Они требуют ужесточения мер по борьбе с изменением климата и обвиняют французские власти в том, что те не выполняют взятые на себя обязательств в этой области. Петиция собрала два миллиона подписей, а некоторые организации даже подали против руководства страны соответствующие иски.

Днём ранее, в пятницу, с теми же лозунгами на улицы вышли школьники и студенты: до 40 тысяч по всей Франции.