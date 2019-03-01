Бунт школьников в защиту климата

"Мы здесь, потому что вы крадёте у нас будущее!" - скандировали тысячи школьников, которые маршем прошлись по улицам Гамбурга в знак протеста против бездействия властей в борьбе с глобальным потеплением.

Пятничное шествие возглавила 16-летняя Грета Тумберг из Швеции, которую называют не иначе как лидером молодёжного Европейского движения в защиту климата.

"Да, мы негодуем. Мы злимся, потому что прямо сейчас старшее поколение крадёт у нас будущее. Но мы им не позволим продолжать делать это!" Грета Тумберг шведская активистка движения по борьбе с изменением климата

“Климат не может ждать", - утверждали юные участники акции, собравшей около трёх тысяч человек, требуя от немецкого правительства в том числе полного и безотлагательного отказа от использования угля в электроэнергетике.

"Все последние месяцы немецкое движение только набирает обороты. Ведь у Германии нет определённой стратегии в борьбе с изменением климата. И здесь Грета, которая всеми силами поддерживает нас, а ещё пытается оказать давление на правительство, чтобы оно, наконец, перешло к действиям", - пояснила Луиза Нойбауэр, активистка немецкого движения.

Манифестации молодёжи под девизом "Пятница ради будущего" проходят в крупных городах по всей Европе, начиная с августа прошлого года.

Ожидается, что 15 марта на акцию в защиту климата выйдут школьник и студенты из 40 стран.