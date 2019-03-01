Бунт школьников в защиту климата

"Мы здесь, потому что вы крадёте у нас будущее!" - скандировали тысячи школьников, которые маршем прошлись по улицам Гамбурга в знак протеста против бездействия властей в борьбе с глобальным потеплением.
Пятничное шествие возглавила 16-летняя Грета Тумберг из Швеции, которую называют не иначе как лидером молодёжного Европейского движения в защиту климата.
“Климат не может ждать", - утверждали юные участники акции, собравшей около трёх тысяч человек, требуя от немецкого правительства в том числе полного и безотлагательного отказа от использования угля в электроэнергетике.
"Все последние месяцы немецкое движение только набирает обороты. Ведь у Германии нет определённой стратегии в борьбе с изменением климата. И здесь Грета, которая всеми силами поддерживает нас, а ещё пытается оказать давление на правительство, чтобы оно, наконец, перешло к действиям", - пояснила Луиза Нойбауэр, активистка немецкого движения.
Манифестации молодёжи под девизом "Пятница ради будущего" проходят в крупных городах по всей Европе, начиная с августа прошлого года.
Ожидается, что 15 марта на акцию в защиту климата выйдут школьник и студенты из 40 стран.