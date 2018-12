Взлом дипломатических депеш

На протяжении нескольких лет ко внутренней переписке Евросоюза имели доступ хакеры, сообщает американская The New York Times, ссылаясь на агентство кибер-безопасности Area 1. Перехваченные дипломатические депешы, пишет газета, отражают озабоченность по поводу Трампа, России и Ирана. Предположительно, хакеры проникли в базу данных ЕС через электронную сеть Кипра. New York Times цитирует слова эксперта о том, что в этой операции виден почерк китайских военных.