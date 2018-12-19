Взлом дипломатических депеш

На протяжении нескольких лет ко внутренней переписке Евросоюза имели доступ хакеры, сообщает американская The New York Times, ссылаясь на агентство кибер-безопасности Area 1. Перехваченные дипломатические депешы, пишет газета, отражают озабоченность по поводу Трампа, России и Ирана. Предположительно, хакеры проникли в базу данных ЕС через электронную сеть Кипра. New York Times цитирует слова эксперта о том, что в этой операции виден почерк китайских военных.

«Конечно, мы серьезно относимся к сообщениям о предполагаемом хакерском взломе систем связи ЕС, но мы не можем комментировать утечки, - сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Ясно только то, что ни одна страна Союза не застрахована от подобных атак. Все телекоммуникационные системы имеют уязвимости. Мы постоянно решаем эту проблему, модернизируя наши системы связи для реагирования на эти угрозы".

Среди взломанных данных, по сведениям New York Times, были отчеты из представительств ЕС в России, Косово, Сербии, Албании, Китае, США и на Украине.

В одном из преданных огласке писем встреча в Хельсинки российского и американского президентов названа "успешной - как минимум для Путина".