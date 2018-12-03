«Последний оплот на юге»

Сирийская армия ликвидировала последний оплот боевиков группировки «Исламское государство» на юге страны. В Дамаске сообщили об успешном окончании операции на вулканическом плато Сафа в провинции Сувейда.

«Вот там у них было два снайперских гнезда. Во время нашей атаки они постоянно меняли позиции, прикрывая друг друга, и „снимали“ наших солдат одного за другим», — рассказывает сирийский военнослужащий.

По словам военных, в район плато отходили боевики сразу из нескольких районов Сирии, и задачей Дамаска было не допустить создания там крупного плацдарма.

Тем не менее, исламисты успели организовать на склонах вулкана глубоко эшелонированную оборону и создать большие запасы оружия и боеприпасов, в том числе западного производства.

«В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия и боеприпасов», — сообщил представитель командования российской группировки Олег Макаревич.

Исламисты сейчас контролирую лишь несколько сравнительно небольших районов Сирии; в Дамаске утверждают, что их полная ликвидация — вопрос времени.

Однако до политического урегулирования ситуации далеко. Так, на прошлой неделе очередной раунд переговоров в Астане завершился без заметных прорывов.