"Военные методы в Сирии не помогут"

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии начнет работу до конца года. Об этом он заявил во время саммита в Стамбуле, в котором также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Путина, лидеры четырех стран согласились с тем, что урегулировать ситуацию в Сирии военным путем невозможно, решать проблему нужно исключительно политико-дипломатическими методами.

Канцлер Германии в свою очередь подчеркнула, что определять будущее Сирии должны сами жители этой страны. Меркель убеждена, что итогом политического процесса в САР должны стать выборы, в которых смогут участвовать и беженцы. Меркель подчеркнула, что за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.

О необходимости оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу заявил президент Турции. Эрдоган отметил, что на нужды беженцев его страна потратила уже 33 миллиарда долларов. Турецкий лидер также подчеркнул, что возвращение сирийцев на родину должно быть добровольным, а координировать этот процесс должна ООН.

Путин отметил, что Москва оставляет за собой право помогать сирийцам в борьбе с террористами в провинции Идлиб, если боевики продолжат провокации в зоне деэскалации. Против военного решения проблемы выступил Макрон, заявив, что подобная операция приведет к новой волне беженцев. Хозяин Елисейского дворца заявил, что приоритетами для Франции остаются борьба с террористами в Сирии и оказание гуманитарной помощи народу этой страны.

После пресс-конференции французский президент написал в своем Twitter: "Нельзя забывать, что в Сирии идут две войны: первая - та, которую мы ведем против террористических группировок, напавших на нашу страну, и вторая - та, которую ведет сирийский режим против собственного народа и которая вынудила миллионы людей покинуть родину".