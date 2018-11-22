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Сирия

Рукбан: ловушка для сирийских беженцев

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Рукбан: ловушка для сирийских беженцев

Рукбан: ловушка для сирийских беженцев
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Жители лагеря для беженцев Рукбан на востоке Сирии остаются заложниками военного конфликта. О ситуации вокруг американской военной базы в Эт-Танфе, где также расположен лагерь, в ходе брифинга в четверг напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Рукбане, где размещены около 50 тысяч человек, процветает насилие и преступность, вооруженные повстанцы вербуют детей. Захарова также заявила, что, по данным многочисленных свидетельств, США на военной базе в Эт-Танфе осуществляют подготовку боевиков под предлогом борьбы с группировкой ИГИЛ и для сдерживания Ирана.

В начале недели спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в докладе Совету Безопасности также сообщил о вербовке детей и насилии в лагере. Ранее его помощник по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн отметил, что мирные жители хотят покинуть Рукбан, некоторые хотят попасть в районы, контролируемые сирийским правительством, некоторые — в районы, контролируемые оппозицией, но для этого, по его словам, нужно провести переговоры с шестью вооруженными группировками. Он также заявил о намерениях ООН до середины декабря направить в Рукбан транспортную колонну с гуманитарной помощью.

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова