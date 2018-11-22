Рукбан: ловушка для сирийских беженцев

Жители лагеря для беженцев Рукбан на востоке Сирии остаются заложниками военного конфликта. О ситуации вокруг американской военной базы в Эт-Танфе, где также расположен лагерь, в ходе брифинга в четверг напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Рукбане, где размещены около 50 тысяч человек, процветает насилие и преступность, вооруженные повстанцы вербуют детей. Захарова также заявила, что, по данным многочисленных свидетельств, США на военной базе в Эт-Танфе осуществляют подготовку боевиков под предлогом борьбы с группировкой ИГИЛ и для сдерживания Ирана.