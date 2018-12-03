В Twitter опубликовали фотографию собаки бывшего президента Джоржда Буша-старшего Салли, лежащей перед его гробом.
Спикер семьи Буш Джим Макграт подписал эту фотографию словами "Миссия выполнена".
Фото: собака Буша-старшего Салли лежит перед его гробом
Спикер семьи Буш Джим Макграт подписал эту фотографию словами "Миссия выполнена".
Салли сопровождала Буша-старшего в последние месяцы его жизни. По информации организации America's VetDogs ("Собаки ветеранов Америки"), Буш-старший получил собаку в июне для помощи в повседневных делах. У нее даже появилась собственная страничка Instagram.
На время католического Рождества, она отправится обратно в центр организации, расположенный на острове Лонг-Айленд. После праздников Салли переведут в Национальный военно-медицинский центр Уолтер Рид в городе Бетесда, штат Мэриленд.
"Как бы наша семья ни скучала по этой собаке, нас утешает мысль, что она принесет своему новому дому - Уолтер Рид - такую же радость, как 41-му президенту (США)", - написала семья Буша под фотографией собаки в Instagram.
Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. Прощание с ним пройдет в четверг в президентской библиотеке в городе Колледж-Стейшен.
Американский президент Дональд Трамп назвал Буша "воистину прекрасным человеком, по которому все будут скучать".