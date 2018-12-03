Фото: собака Буша-старшего Салли лежит перед его гробом

Салли сопровождала Буша-старшего в последние месяцы его жизни. По информации организации America's VetDogs ("Собаки ветеранов Америки"), Буш-старший получил собаку в июне для помощи в повседневных делах. У нее даже появилась собственная страничка Instagram.

На время католического Рождества, она отправится обратно в центр организации, расположенный на острове Лонг-Айленд. После праздников Салли переведут в Национальный военно-медицинский центр Уолтер Рид в городе Бетесда, штат Мэриленд.