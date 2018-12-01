Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший

Ему было 94 года. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

О кончине отца сообщил в Twitter его сын Джордж Буш-младший, 43-й президент США. Его отец скончался через несколько месяцев после супруги Барбары, с которой прожил 73 года. У них было пятеро детей и 17 внуков.

Джордж Буш-старший руководил США с 1989 по 1993 годы. На его мандат пришлись падение Берлинской стены, распад СССР, окончание "холодной войны" и операция "Буря в пустыне". Он провел семь встреч на высшем уровне с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Тем не менее, успехов во внешней политике оказалось недостаточно: экономическая рецессия и повышение налогов привели к снижению его популярности, и в ноябре 1992 года он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону, ограничившись одним мандатом.

В честь Джорджа Буша - старшего названы международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМС США. О месте и времени похорон 41-го президента США сообщат позже.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной предшественника и отметил "непоколебимое лидерство" Буша-старшего, а также тот факт, что он подготовил страну "к десятилетиям процветания".