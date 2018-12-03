Новый подход к обучению детей иностранным языкам и точным наукам в России

Принято считать, что наиболее ответственные решения человек принимает в осознанном возрасте. Однако психологи уверены: наша поведенческая модель формируется чуть не с самого рождения и что общий вектор развития закладывается даже не в подростковом - дошкольном возрасте.

Но насколько дети восприимчивы к изучению иностранных языков или, например, точных наук? Ответы на эти вопросы мы попытались дать в программе "Мир знаний" #LearningWorld @euronews_LW.

Дети-билингвы

Сами по себе дети восприимчивы к любой информации, которую они получают от взрослых, считает Жанна Сугак, директор билингвального детского сада и начальной школы "Золотой ключик" в Подмосковье. Это касается и иностранных языков. Однако в дошкольном возрасте подход к изучению несколько отличается.

"Зубрежка здесь не эффективна. Необходимо создать языковую среду вокруг ребенка, - отмечает Сугак. - Воспитатель должен придумать что-то вроде игровой ситуации. Таким образом ребенок становится в позицию человека, который решает поставленную задачу и чувствует себя таким же хозяином положения, как и взрослые вокруг него".

Такой подход к изучению языков становятся все более популярен не только в России. В Европе, Азии и Латинской Америке насчитывается более 8 тысяч русскоязычных садов и полилингвальных школ. Содействие в формировании их программ оказывает, в частности, Институт проблем образовательной политики "Эврика".

"Психологи доказали, что для ребенка дошкольного возраста удерживать 3 или даже 4 языка не проблема. Более того, это способствует развитию мозговой активности и желанию изучать другие предметы, - отмечает ректор Института Александр Адамский. - При этом в наших программах изучается не столько язык как таковой, но жизнь детей протекает на разных языках".

О чем идет речь? Завтрак проходит на одном языке, прогулка - на другом, а игры, включая пение, театр или рисование, - на третьем. "Это вполне возможно и такой подход работает!" - говорит Адамский.

Как быть с точными науками?

Чтобы узнать это, мы отправились в Калининград – самую западную точку России, где действует один из так называемых детских технопарков «Кванториумов». Здесь дети, начиная с 11-12 лет, изучают основы программирования, робототехники и много другое.

Первый "Кванториум" был открыт всего два года тому назад, а на сегодняшний день по всей России действует уже более 80 таких центров, которые на постоянной основе посещают свыше 100 тысяч школьников. Они открыты для всех детей, а образование в них бесплатное. Никакого специального отбора по гениальности нет, единственное условие – умение работать в команде.

"У нас нет задачи заменить общеобразовательную школу, которая выполняет важные фундаментальные задачи по воспитанию детей. Однако в школе процесс образования дивергентный: дети отдельно изучают физику или биологию. В результате часто складывается ситуация, когда школьники плохо представляют, как они могут применить полученные знания на практике", - говорит Марина Ракова, генеральный директор "Фонда новых форм развития образования", федерального оператора сети "Кванториумов".

В этом подход к обучению в технопарках отличается от школьного. Здесь дети работают над реальными проектами, причем весьма продвинутыми: прототип очков для слабовидящих людей, чтобы они могли лучше ориентироваться в незнакомом пространстве, автоматизированные теплицы для растений или просто робот-гид для местного музея.

Однако не все дети имеют доступ в "Кванториумы". Для отдаленных регионов были разработаны специальные мобильные "кванториумы" - этакие космические капсулы, напичканные обродованием, чтобы школьники в дали от крупных городов также могли приобщиться к новым технологиям.

"Аналогов нашей программе в мире просто нет. На сегодняшний день к нам поступили запросы из около 20 государств, чтобы мы передали им документацию и соответствующее сопровождение, - сообщила Марина Ракова. - А в 2019 году при поддержке "Россотрудничества" два наших мобильных "кванториума" поедут за границу - в Европу".