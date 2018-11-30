"Брексит - народу". Опять баррикады. Война слов Москва-Киев

“Тереза Мэй ведёт страну к «брекситу». Утвердив соглашение о выходе Великобритании из ЕС на саммите в Брюсселе, премьер-министр всю неделю обеспечивала сделке поддержку внутри страны.

Обращаясь к людям в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, она пыталась продать общественности то, что невозможно продать большинству в Палате общин.

До сих пор оппоненты Мэй выступают решительнее, чем её верные сторонники.

Спустя два с половиной года после референдума, “брексит» выходит на финишную прямую.

В британском парламенте 11 декабря будет представлено на голосование за то, что Тереза Мэй называет единственно возможной сделкой.

Большинство, судя по всему, проголосует против. И что тогда произойдет, можно только гадать. Может быть, начнут готовить другую сделку или второй референдум, или, может быть, жёсткий «брексит» ввергнет страну в хаос.

Когда речь заходит о хаосе, французам есть, что сказать.

Уже две недели страну сотрясают люди в желтых дорожных жилетах. Они протестуют против довольно высокого налога на топливо, введенного правительством.

Постепенно возмущение растущими ценами на бензин превращается в общее недовольство по поводу падения покупательной способности и усиления неравенства в доходах.

Когда протестущие во Франции возводят баррикады, они настрены серьёзно. Насилие превратило шикарные парижские бульвары в поля битвы, шокируя туристов и рождественских покупателей. Но хотя бы уборка города проходила упорядоченно.

Тем временем Эммануэль Макрон сказал, что он понимает гнев, испытываемый теми, кто протестует законно. Но президент настаивал, что смутьяны не заставят его пойти на изменение политики.

Некоторые наблюдатели пишут, что 40-летний бывший инвестиционный банкир, возможно, неправильно оценил свою способность перестроить Францию и её экономику.

Уличными протестами полна история Пятой республики, они даже старше, и мы с ними хорошо знакомы.

Ещё одна знакомая нам вещь - это напряженность между Россией и Украиной.

На этой неделе кризис из-за мрачного инцидента в Черном море перерос в серьезную войну слов. Украина обвинила Россию в желании аннексировать всю страну и призвала НАТО направить военные корабли.

Москва отрицает, что ею было ограничено судоходство, и обвиняет Киев в том, что тот устроил инцидент с целью отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

До сих пор Запад проявлял довольно осторожный подход, призывая обе стороны к сдержанности.

И ещё о сдержанности, но в совсем другом контексте, когда она совершенно противоположна тому, что нужно сделать. Я говорю о борьбе с изменениями климата. О ней на прошлой неделе много говорили, писали и публиковали важные доклады.

Глобальные температуры, вероятно, поднимутся в этом веке на 3-5 градусов по Цельсию, что намного превышает глобальную цель их ограничения двумя градусами. Во всяком случае, такова нынешняя тенденция.

Но даже если все страны выполнят свои обязательства в отношении климата, всё равно рост достигнет как минимум трёх градусов. Это значит, что будет больше стихийных бедствий и трудностей с сельским хозяйством.

Еврокомиссия представила смелый план, призванный компенсировать своё бездействие в прошлом, за что даже получила похвалу от защитников окружающей среды.

В заключении поговорим о дружбе. Дружба в политике - это, как правило, оказание взаимных услуг. А когда в этом участвуют кинозвезды, всё делается напоказ.

К примеру, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимал голливудского крутого парня Чака Норриса. Если хотите знать, Норрису 78 лет, он годится Орбану в отцы.

Орбан показывал Норрису венгерское контртеррористическое подразделение.

«Я вообще-то уличный боец, я не из элитных частей», - говорит Орбан в какой-то момент.

Кого волнует, что Орбан учился в Оксфордском университете на стипендии Сороса.

В политике, как и в шоу-бизнесе, главное, как это всё выглядит».