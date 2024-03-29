Европейские фермеры против Закона о восстановлении природы

"О положении Союза": Сельское хозяйство нельзя противопоставлять окружающей среде. Природа и сельское хозяйство - две стороны одной медали. «Привратники» приучают пользователей к своим товарам. Шоколадные яйца подорожали

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Программу ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "То, что раньше было экстраординарным исключением, теперь, похоже, стало почти ежемесячной традицией в Европейском квартале Брюсселя. На улицах снова появились тракторы и фермеры, прибегающие иногда к насильственным действиям, чтобы привлечь внимание министров сельского хозяйства, заседавших неподалеку на этой неделе. Министры обсудили новые меры в ответ на жалобы аграрного сектора на потерю доходов и пошли на уступки, такие как смягчение некоторых административных и экологических правил.

Фермеры решительно выступают против Закона о восстановлении природы, который был в повестке дня другого заседания, на этот раз министров окружающей среды. Один из них, ирландец Имон Райан, страстно объяснял, что природа и сельское хозяйство - две стороны одной медали:

Защита Закона о восстановлении природы - один из лучших способов повышения дохода наших фермеров. Переход на зелёные технологии и борьба с изменениями климата позволят лучше контролировать то, происходит в природных системах. Тогда мы будем справедливо платить нашим фермерам за их вклад в защиту природы, а также в обеспечение населения продовольствием. Давайте будем делать это, не отказываясь от Закона о восстановлении природы, хотя против него, кажется, выступают сегодня некоторые люди.

Взаимозависимость ферм и природы

Показывая, сколь глубокое влияние фермерские протесты оказывают на политику, голосование по Закону о восстановлении природы, приуроченное к этой министерской встрече, было отложено на неопределенный срок.

Согласно плану, государства-члены должны будут вернуть в естественное состояние как минимум 20% деградированной поверхности земли и моря к 2030 году. Это важная часть европейской «Зелёной сделки», которая устанавливает самые амбициозные в мире цели в области климата и биоразнообразия.

Чтобы обсудить выход из этого тупика, я взяла интервью у Фаустины Ба-Дефосс, директора по природе и здоровью Европейского бюро по охране окружающей среды.

Euronews: Закон о восстановлении природы был представлен Еврокомиссией как имеющий решающее значение для сохранения биоразнообразия, борьбы с изменением климата и достижения продовольственной безопасности. Насколько вероятно, что он будет принят с эффективными правилами?

Ба-Дефосс:Евросоюз находится на континенте, который нагревается быстрее всего. Климатические риски угрожают его энергетической и продовольственной безопасности, а также экосистемам. После многомесячных переговоров между Европейскими Советом и Парламентом сделка положена на стол. Но сожалению, в самую последнюю минуту Венгрия решила изменить свою позицию, поэтому при голосовании за сделку не было бы большинства. Важно отметить, что она не умерла. Мы очень надеемся, что в ближайшие недели удастся получить большинство.

Маркеш да Сильва: Фермеры и лесники жалуются, что закон снизит их производительность. Но некоторые политики и ученые предлагают переводить им больше денег в рамках Общей сельскохозяйственной политики, чтобы повысить их роль в сохранении природы. Будет ли это действенным решением?

Ба-Дефосс: Восстановление природы необходимо и для устойчивости аграрного сектора. Труд фермеров зависит от природы. Мы не должны противопоставлять сельское хозяйство окружающей среде. Это было бы неправильно. На этот сектор приходится более 30% бюджета ЕС. На сельское хозяйство ежегодно тратится более 55 миллиардов евро, это деньги налогоплательщиков. Проблема общей сельскохозяйственной политики сегодня в том, что она не является инструментом для зелёного перехода. 80% бюджетных ассигнований достаётся двадцати процентам бенефициаров, и не обязательно тем, кто в этом нуждается больше всего, не обязательно тем фермерам, кто прямо сейчас заботяться о природе.

Маркеш да Сильва: Ещё один аспект этого закона это то, что он может сыграть роль в усилении естественных механизмов поглощения загрязняющих газов. Министры окружающей среды анализируют новое предложение Еврокомиссии о сокращении выбросов этих газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнями 1990 года. Как, вы думаете, это будет принято правительствами Европейского Союза?

Ба-Дефосс: С коммуникацией на эту тему есть проблема. Хотя было ясно, что необходимо поставить перед сельским хозяйством конкретную задачу по сокращению вредных выбросов, этого не было в конечном итоге ни в предложении, ни в коммюнике Еврокомиссии. Поэтому мы можем только предполагать, удастся ли достичь этих 90%, не уделяя особого внимания самому сельскому хозяйству. Мы очень надеемся, что министры назовут нужные цифры и поддержат усилия по их достижению. И если мы хотим достичь климатической нейтральности к 2050 году, нам необходимо сократить выбросы на 90% к 2040 году.

«Привратники» приучают пользователей к своим товарам

А теперь давайте поговорим о потребительских правах и крупных технологических компаниях. Одна из целей Закона о цифровых рынках, вступившего в силу в марте, - предотвратить привязку пользователей к товарам и услугам одной компании.

Этот закон будет подвергнут проверке в ходе расследований в отношении Apple, Google и Meta. Европейская комиссия объявила на этой неделе, что расследует подозрения в различных ограничениях и нарушениях со стороны этих трех компаний, известных как «привратники». Им могут грозить штрафы в размере до 10% от их глобального оборота.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргарете Вестагер:

Мы продолжим использовать все доступные инструменты, если какой-либо "привратник" попытается обойти или подорвать обязательства Закона о цифровом рынке. Для нас важно достичь целей этого закона, чтобы потребители пользовались преимуществами открытого и состязательного рынка. Рынок - это конкуренция.

Шоколадные яйца подорожали

А теперь напоминаем о необходимости закупить гостинцы к Пасхальному воскресенью, которое празднуется здесь в последний день марта.

Шоколад часто предлагают в очень специфических формах: в виде яиц и кроликов. На рынке представлено множество вариантов, но имейте в виду, что цена на некоторые популярные бренды выросла более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

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Цены взлетели, потому что изменение климата повлияло на плантации какао в Западной Африке, где производится около трех четвертей какао-бобов, потребляемых в мире. Поэтому шоколад в эти праздничные дни может показаться горьковатым."