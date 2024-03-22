ЕС собирает ресурсы на военные нужды

Программа "О положении Союза": ЕС решил больше помогать Украине и наращивать свою оборону. Сколачивание парламентских коалиций. Брюссельский Гуманитарный форум. Яркое зрелище в Загребе в мрачные времена

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Цена войны. Военная экономика. Экономические последствия войны... Помимо человеческих страданий, которые невозможно подсчитать, война увеличивает финансовое бремя. Согласно данным за январь, после российского вторжения два года назад Евросоюз и его государства-члены поддержали Украину на сумму почти 88 миллиардов евро.

Но ЕС также решил больше инвестировать в свой оборонный потенциал. Некоторые предлагают выпустить общие долговые обязательства, другие выступают за использование доходов от замороженных российских активов.

На встрече лидеров, состоявшейся на этой неделе в Брюсселе, много говорилось о том, как получить необходимые ресурсы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

Действительно, существует сильная поддержка идее использовать прибыль от обездвиженных активов для военных нужд Украины. Я сказала лидерам, что, если мы сейчас быстро подготовим предложение на этот счет, то сможем выплатить первый миллиард уже первого июля.

Сколачивание парламентских коалиций

Влияние крайне правых сил, вероятно, возрастёт в Европейском парламенте следующего созыва. Но проевропейские партии по-прежнему будут занимать много, 63% мест, согласно опросу, проведенному Ipsos для Euronews.

Эксклюзивный опрос был представлен на этой неделе во время специальной прямой трансляции, которая положила начало подробному освещению телеканалом кампании подготовки к европейским выборам.

Около 26 тыс человек в странах, представляющих 96% населения ЕС, поделились своими намерениями по поводу голосования, в результате которого в июне будут избраны 720 депутатов в Европейский парламент.

Способность формировать коалиции для принятия спорных законов может стать самым большим испытанием для традиционных сил центра.

Аналитик IPSOS Матье Галлар:

Мы пытались посмотреть, что произойдет, если правоцентристы, либералы и консерваторы попытаются сформировать коалицию. Но и в сумме они не составят большинства. К этих трём фракциям принадлежат только 46% депутатов. Этого недостаточно для сильной и стабильной коалиции. То же самое произойдет в случае попытки создать коалицию без либералов, но с крайне правыми. У неё будет только 45% членов Европарламента.

Брюссельский Гуманитарный форум

Третий год подряд в Брюсселе проходит Европейский гуманитарный форум с целью получить больше финансирования для глобальных нужд, которые достигли беспрецедентного уровня.

Государства-члены ЕС вместе с Европейской комиссией обещали собрать на это более 7 миллиардов евро. По оценкам, почти 300 миллионов человек во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи.

Несколько международных агентств прислали на форум своих представителей. Мой собеседник - Наталия Канем, директор-исполнитель Фондa ООН в области народонаселения (UNFPA).

Euronews: Одна из тем Европейского гуманитарного форума – «Нехватка финансирования и расстановка приоритетов». В каких областях эта нехватка увеличивается, и как можно получить больше ресурсов?

Канем: Женщины и дети всегда очень тяжело страдают от любого кризиса, но особенно от конфликтов, гуманитарных и климатических катастроф. Для таких людей в этом году необходимы изыскать 46 миллиардов долларов, но мы видим, что финансирование в ответ на гуманитарные призывы, как правило, недостаточно. Выручает частный сектор который часто готов предоставить лекарства и другие материалы.

Euronews: По общему мнению, женщины и дети особенно уязвимы во время гуманитарных кризисов. Мы очень ясно видим это в продолжающейся войне в секторе Газа. Что можно сделать, чтобы защитить их?

Канем:Вы можете себе представить, в каких стрессовых обстоятельствах находится женщина, которая только что родила в секторе Газа. Как она сможет кормить ребенка грудью, если туда недостаточно поставляется продовольствия, и ей нечем прокормить себя? Там не хватает воды и всего остального, что необходимо для выживания новорожденного благодаря материнскому молоку. Поэтому UNFPA и вся система ООН присоединились к призыву о гуманитарном прекращении огня, чтобы мы могли оказать помощь людям, которые находятся на краю гибели.

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Яркое зрелище в мрачные времена

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