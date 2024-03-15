Морской коридор из Европы на Ближний Восток

Программа "О положении Союза": Законы о СМИ и об ИИ. Орбан прибег перед саммитом ЕС к "шантажу". Слабость израильской системы. Работать рядом с роботами

РЕКЛАМА

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Пресса является одним из важнейших инструментов сохранения демократии и основных прав. Но всё большее распространение дезинформации, отсутствие прозрачности в отношении собственности СМИ и незаконное давление на журналистов представляют собой серьёзные угрозы.

Что также может поставить под угрозу демократию и основные права, так это злоупотребление искусственным интеллектом. Это технологическая инновация с огромным потенциалом для человеческого прогресса, для которой всё ещё не хватает многих правил.

Законы о СМИ и ИИ

На одной пленарной сессии на этой неделе Европейский парламент одобрил законы в этих двух областях, приняв Закон о свободе СМИ и Закон об искусственном интеллекте.

В случае с искусственным интеллектом, Еврокомиссия считает, что ЕС подаёт пример остальному миру.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон:

Наши европейские стартапы станут лучшими амбассадорами нашего подхода к искусственному интеллекту. Нам нужен искусственный интеллект надежный, доступный, соблюдающей правила, пользующийся доверием всех наших жителей и нашего бизнеса. А мир пусть наблюдает за тем, что мы делаем.

Несмотря на это бурное законотворчество, Европейский парламент, приближающийся к концу срока своих полномочий, нанёс удар по Европейской комиссии. Он решил пожаловаться в суд на этот исполнительный орган ЕС за решение о разморозке транша денег из фондов сплочения для Венгрии, принятое в декабре.

Орбан прибег к "шантажу"

Парламент считает, что Венгрия не провела достаточных реформ для исправления нарушений принципов правового государства, и что имел место шантаж со стороны премьер-министра Виктора Орбана.

Либеральный евродепутат из Нидерландов Софи ин'т Велд:

Что ещё очень тревожит, так это то, что момент, когда Комиссия приняла решение о выделении денег, был накануне саммита Европейского совета, на котором должны были быть приняты важные решения по Украине. И Орбан уже заявил, что собирается их заблокировать это. Это очень серьёзное нарушение договоров, потому что Европейская комиссия не должна никому служить.

Слабость израильской системы

Давайте теперь поговорим об усилиях Европейского Союза по поддержанию своей дипломатической значимости на Ближнем Востоке. Морской коридор помощи Кипр-Газа был открыт при поддержке США и других стран. Небольшой остров, член Евросоюза, является точкой отправки гуманитарных грузов на палестинскую территорию.

Чтобы обсудить создание этого коридора и другие события, я поговорила с Юстом Илтерманном. Это директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы.

Euronews: Начну с вопроса, каково влияние морского коридора гуманитарной помощи в Газу, учитывая его пропускную способность и возможность доставки грузов населению, а также как политический сигнал правительству Израиля?

Илтерманн: Конечно, влияние очень и очень незначительное, потому что мы говорим об очень небольших объёмах по сравнению с тем, что грузовики могут привезти по различным дорогам в Газу. Это одна из двух проблем. Помощь может прийти на побережье, но там не создана распределительная сеть, особенно в северной части сектора. Распространение носит хаотичный и неорганизованный характер и не доходит до тех людей, которых следовало бы охватить. Второе, конечно, это политическое и символическое значение. Оно велико, поскольку обнажает слабость израильской системы. Это не случайно, а преднамеренно. Когда израильтяне задерживают доставку грузов помощи, такие сигналы посылают представители населения Газы.

Euronews: Европейский Союз решил выделить больше денег Агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Некоторые члены ЕС также сделали это в двустороннем порядке. В то же время расследование по подозрению в причастности сотрудников БАПОР к террористическому нападению ХАМАС не завершено. Из-за чего эти страны передумали?

Илтерманн: Во-первых, они не нашли и не получили никаких убедительных доказательств с израильской стороны по этим обвинениям. А во-вторых, если все эти обвинения подтвердятся, то они будут считаться нарушениями внутри системы, не свидетельствующими о каких-либо системных или систематических усилий БАПОР (Агентства ООН по делам беженцев) по поддержке ХАМАС в секторе Газа. И в-третьих, есть огромные гуманитарные потребности, которые не следует связывать с некоторыми политическими аргументами по поводу событий 7 октября.

Euronews: Существует также большая обеспокоенность по поводу ситуации в Рафахе, на юге сектора Газа. Мы не знаем, начнёт ли израильское правительство ещё одну операцию. Как вы думаете, что могло бы сделать международное сообщество для предотвращения этой операции?

Илтерманн: Я не причастен к принятию решений Израилем, поэтому я не знаю точно, что он планирует. Но определенно были проведены некоторые красные линии Соединёнными Штатами и другими странами. На самом деле, даже если Израиль хочет начать наземное наступление в секторе Газа, у него не развернуто там такого количества войск, чтобы это сделать. Многих солдат отправили обратно в Израиль, чтобы дать им отдохнуть. Неясно, вернутся ли они в Газу и когда. Так что на данный момент наступление на Рафах кажется исключенным из календаря, но оно, конечно, может туда вернуться, потому что Израиль продолжает воевать с ХАМАС. И, конечно же, в Газе остаются заложники. Израиль ясно дал понять, что сделает все возможное для их скорейшего освобождения.

РЕКЛАМА

Работать рядом с роботами

Помните, мы говорили об искусственном интеллекте в начале программы? Так вот, это тема ярмарки роботов R-24 в датском городе Оденсе. Они поднимают, прикручивают, и они могут занять рабочее место по соседству с нами.

Более 5 тыс посетителей собираются на ярмарке, где представлено множество новейшей робототехники. Особый интерес вызывают «коботы», то есть коллаборативные роботы, предназначенные для работы вместе с людьми.

Сейчас Оденсе считается одним из главных в Европе центров робототехники, в котором работают более 160 компаний. Он восстал из пепла судоверфи Оденсе, которая закрылась в 2012 году. Подходящая сказка для родного города самого известного писателя Дании Ханса Христиана Андерсена".