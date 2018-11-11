Президент России Владимир Путин во время визита в Париж почтил память русских солдат, сражавшихся на западном фронте Первой мировой войны. Он возложил цветы к памятнику бойцам Русского экспедиционного корпуса у моста Александра III на набережной Сены.
Путин почтил память русских, погибших во Франции в Первой мировой
Сейчас воспроизводится:
Путин почтил память русских, погибших во Франции в Первой мировой
В 1916 Российская Империя направила на запад несколько десятков тысяч солдат и офицеров, которые вместе с союзниками участвовали в боевых действиях во Франции. Помощь в живой силе была предоставлена в обмен на недостающее императорской армии вооружение и боеприпасы.
По данным «Союза русских офицеров участников войны на французском фронте», в Первой мировой погибли более 1900 бойцов экспедиционного корпуса: это только те, чьи могилы были обнаружены и зарегистрированы. По предположениям археологов, очень многие убитые так и остались непогребёнными.