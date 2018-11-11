Накануне столетия подписания Компьенского перемирия в Великобритании состоялся фестиваль, посвящённый окончанию Первой мировой. Концерт в «Альберт-холле» прошёл в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II и членов королевской семьи, в том числе наследного принца Чарльза, внуков Елизаветы принцев Уильяма и Гарри с их супругами, герцогинями Кейт и Меган. Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны: в минуту молчания они стояли с фотографиями тех, кто отдал жизни на полях сражений.
Великобритания почтила память погибших в Первой мировой концертом
Великобритания почтила память погибших в Первой мировой концертом
По разным оценкам, в Первой мировой в разных частях света были убиты до 11 миллионов военнослужащих. В их числе, по официальным данным британского военного министерства, около миллиона солдат из Соединённого Королевства. Эти потери стали самыми большими в истории Туманного Альбиона даже с учётом Второй мировой войны.
С утра траурные мероприятия продолжились. Королевская семья и члены правительства возложили цветы к лондонскому Кенотафу в районе Уайтхолл. Принять участие в этой церемонии пригласили президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера: это решение называют символом примирения.