Европа вспоминает Первую мировую войну. Сто лет назад в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в Пикардии было подписано перемирие между странами Антанты и Германией. Так завершалась война, которая унесла жизни, по разным оценкам, до 11 миллионов военных и до 8 миллионов гражданских лиц, а также привела к краху четырёх империй. 11 ноября 1918 в Компьенском лесу стороны договорились о прекращении боевых действий на условиях эвакуации немецких войск в Германии на восточном и западном фронтах, блокирования немецкого флота, сдачи немецких вооружений и оккупации западного берега Рейна, а также Майнца, Кобленца и Кёльна войсками союзников.
Европа отмечает столетие окончания Первой мировой войны
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Европа отмечает столетие окончания Первой мировой войны
Итоги войны подвела Парижская мирная конференция под председательством премьер-министра Франции Жоржа Клемансо. Вместе с ним судьбу Европы решали британский премьер-министр Дэвид Ллойд-Джордж, американский президент Вудро Уилсон и глава правительства Италии Витторио Эмануэле Орландо. Победители определили условия жизни Германии и наложили на страну жёсткие ограничения, которые называют одним из ключевых факторов, способствовавших приходу к власти нацистов и началу Второй мировой войны.