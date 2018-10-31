Какой ребенок не мечтает погонять по сельским дорогам на квадроцикле? Этот мальчик ничем не отличается от своих сверстников, за исключением одного - у него нет правой кисти. За последние десять лет в трех департаментах Франции зарегистрирована необычайно высокая доля детей, появившихся на свет без рук. Только в коммуне Дрюйя на востоке страны - на территории примерно в 20 км - конечности при рождении отсутствовалии у восемнадцати малышей.
Рожденные без рук: кто виноват?
Рожденные без рук: кто виноват?
Специально созданная правительством комиссия начала расследование. Результаты будут объявлены 31 января. Однако организация Remera, которая первой забила тревогу еще семь лет назад, и сейчас не верит, что семьи, наконец, получат ответ.
"Мы не знаем, что это было за воздействие на организм: связано ли оно с едой? С водой? С воздухом? Мы подозреваем, что что-то из окружающей среды беременной женщины оказало достаточно сильное влияние на зародыша, помешало формированию рук", - отмечает эпидемиолог Эммануэль Амар.
Экологи подозревают, что всему виной - пестициды. Однако развить данную теорию им сложно: организацию лишил финансирования Национальный институт здоровья и медицинских исследований. Лишь после того, как о скандальной ситуации стало известно широкой публике, правительство приостановило процедуру увольнения ее сотрудников.
В минздраве предлагают создать национальную федерацию реестров врождённых пороков на основе организмов, собирающих информацию о патологиях в шести регионах страны. Этого недостаточно, уверены экологи: в их базах содержатся данные лишь о 19% процентах новорожденных французов.