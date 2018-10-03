Международный суд вступился за Иран

Международный суд обязал США снять ряд санкций с Ирана. Речь идет о введенном Вашингтоном эмбарго на гуманитарные товары, такие как лекарства, медоборудование и продукты питания, а также об ограничениях в области гражданской авиации. Нарушен Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года - заявляют в Исламской республике.