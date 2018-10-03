ФИДЕ выбирает нового президента

Возглавлявший ФИДЕ с 1995 года глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов не выставлял свою кандидатуру: в июле этого года он был отстранен от должности комиссией по этике ФИДЕ. В конце 2015 года Илюмжинов попал под санкции Минфина США за то, что подконтрольные ему компании оказывали помощь правительству Башара Асада.

Кандидатуру Аркадия Дворковича на высший пост в ФИДЕ поддержал глава ФИФА Джанни Инфантино, который общался с Дворковичем в ходе подготовки к ЧМ-2018 в России, когда тот возглавлял Оргкомитет чемпионата. С критикой кандидатуры Дворковича выступил возглавляющий Греческую шахматную ассоциацию Георгиос Макропулос. Однако комиссия по этике ФИДЕ не согласилась с его аргументами.

Ещё один претендент на пост главы ФИДЕ, британский гроссмейстер и давний критик руководства федерации Найджел Шорт в последний момент отозвал свою кандидатуру.

Набережная Батуми

ФИДЕ основана в 1924 году, штаб-квартира организации находится в швейцарской Лозанне. В федерацию входят 189 национальных ассоциаций, представители 185 из них имеют право голоса на выборах нового главы ФИДЕ.

В Батуми в эти дни проходит 43 шахматная олимпиада, ко времени проведения которой приурочены и выборы нового президента ФИДЕ.