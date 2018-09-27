Киргизской девушке угрожают за феминистский клип

"Пользователь [Instagram] bespredel_kg пишет, что если я не удалю видео и не попрошу прощения у киргизского народа, то он меня убьёт", - 19-летняя Зере Асылбек зачитывает сообщения из социальных сетей, сидя в небольшом кафе в центре Бишкека.

Всего через несколько часов после публикации своего первого клипа под названием "Кыз" ("Девушка"), Зере стала знаменитостью у себя на родине, и ее жизнь радикально изменилась. Одни называют молодую исполнительницу главным борцом за права киргизских женщин, а для других она стала мишенью для критики.

Из-за угроз она опасается выходить из дома по вечерам и появляться в общественных местах без сопровождения. "Кажется, что ничего не случится, что они просто так пишут. Но на 100 % быть уверенной нельзя", - объясняет она.

"Где твое уважение ко мне?"

В клипе, который снимался на её собственные средства, Зере появляется в фиолетовом бюстгальтере и открыто призывает уважать право женщины на собственное мнение. "Почему я должна быть такой, как хочешь ты и другие? Где твое уважение ко мне?" - задает она вопросы на камеру.

Для консервативной Киргизии, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, это несомненный вызов. Исполнительница говорит, что она сознательно шла на провокацию, желая "привлечь внимание к важной проблеме" гендерной дискриминации.

Совет по правам человека ООН: "Культура похищения, изнасилований и насильственного замужества нарушает права женщин в Киргизии. Комитет ООН по борьбе с дискриминацией женщин публикует расследование "похищения невест" в стране".

В стране до сих пор существует традиция похищения невест или "ала качуу", что в переводе с киргизского значит "хватай и беги". Часто в роли похитителей выступают незнакомые или малознакомые женщине мужчины. Они насильно привозят ее к себе домой и под давлением родственников, заставляют согласиться на брак.

Часто мужчина насилует женщину, чтобы исключить возможность побега. Поскольку в Киргизии девственность традиционно считается важным качеством будущей супруги, у женщины, которая подверглась похищению, меньше шансов в будущем создать семью.

Несмотря на то, что "ала качуу" законодательно запрещена с 2013 года, каждая пятая женщина в этой стране становится ее жертвой.

"Сам факт того, что такое происходит, что девушки остаются (в семьях мужчин) и другие женщины еще им помогают в этом... Мне кажется, этим все сказано", - считает Зере.

Выступать за права женщин с помощью искусства

Зере планирует продолжать выступать за права женщин с помощью искусства и театральных постановок. "Я очень надеюсь, что эта проблема скоро решится, потому что в мире есть более серьезные глобальные проблемы", - говорит она.

Ее главная цель - заявить о себе на международном уровне. "Если я выйду на мировой уровень, - размышляет певица, - Кыргызстану я буду помогать еще больше, потому что своей работой я буду поднимать его имидж".

Сейчас девушка готовит к запуску "проект, который охватит регионы" ее страны, отказываясь раскрывать подробности.