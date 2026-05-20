Видео. Видео: фанаты «Арсенала» празднуют первый за 22 года титул АПЛ

Улицы Лондона заполнили ликующие болельщики «Арсенала» после того, как клуб завоевал свой первый за 22 года титул чемпиона Англии в Премьер-лиге.

На кадрах видно, как фанаты размахивают шарфами, запускают фейерверки и скандируют у стадиона и вдоль Холлоуэй-роуд на севере Лондона.

Торговцы клубной атрибутикой выстроились вдоль улиц, пока толпы праздновали победу «Арсенала» в Премьер-лиге под руководством Микеля Артеты далеко за полночь.

Болельщики назвали эту победу очень эмоциональной после многих лет, когда команде немного не хватало до титула: клуб впервые завоевал чемпионский трофей с сезона «непобедимых» Арсена Венгера в 2004 году.