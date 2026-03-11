Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
15 лет аварии на "Фукусиме". Долгий путь к возрождению

Святилище Кусано, разрушенное цунами 2011 года и впоследствии восстановленное, стоит на полях в Намиэ, префектура Фукусима, четверг, 12 февраля 2026 года.
Святилище Кусано, разрушенное цунами 2011 года и впоследствии восстановленное, стоит на полях в Намиэ, префектура Фукусима, четверг, 12 февраля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Louise Delmotte
Авторское право AP Photo/Louise Delmotte
By Mohamed Elashi
11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее цунами, которое накрыло прибрежные районы Тохоку и привело к аварии на атомной станции "Фукусима". Спустя 15 лет восстановление продолжается.

11 марта - трагическая, страшная дата для истории Японии. 15 лет назад в этот день произошло одно из самых разрушительных стихийных бедствий, которое спровоцировало ядерную катастрофу на АЭС "Фукусима" и унесло жизни почти 20 000 человек.

Землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами, которое обрушилось на прибрежные населённые пункты в префектурах Мияги, Фукусима и Ивате. Высота некоторых волн превышала 40 метров.

Главное управление полиции Японии приводит следующие данные по жертвам: 15 901 человек погибли, 2 519 - пропали без вести и считаются предположительно погибшими по состоянию на март 2026 года.

Более 122 000 зданий были полностью разрушены. Цунами стало причиной самой масштабной после Чернобыля аварии на атомной электростанции "Фукусима-1". Активная зона всех трёх реакторов расплавилась в первые три дня.

Реконструкция продолжается

Япония все эти годы занималась ликвидацией последствий стихии в пострадавших районах.

По данным правительства, к настоящему времени завершена реконструкция основных дорог и государственного жилья.

С 2011 по 2015 год Япония начала период интенсивной реконструкции, чтобы восстановить базовую инфраструктуру и оказать поддержку перемещённым лицам.

Рабочие управляют тяжелой техникой на стройплощадке одного из мемориальных парков в пострадавшем от стихии уезде Футаба в Намиэ, северо-восточная Япония
Рабочие управляют тяжелой техникой на стройплощадке одного из мемориальных парков в пострадавшем от стихии уезде Футаба в Намиэ на северо-востоке Японии. AP Photo/Hiro Komae

На следующем этапе усилия были сосредоточены на помощи общинам в обретении экономической независимости.

Третий этап реконструкции начнётся в апреле 2026 года и будет направлен на долгосрочное восстановление и возрождение регионов до 2030 года.

Восстановление Фукусимы

Фукусима столкнулась с дополнительными проблемами после землетрясения и цунами, спровоцировавших ядерную аварию на местной АЭС.

Власти утверждают, что уровень радиации в префектуре значительно снизился благодаря работам по дезактивации и естественному распаду и якобы сопоставим с тем, что фиксируется в других крупных городах Японии и мира. Правда, некоторые эксперты называют показатели радиации нестабильными.

Также был усилен контроль за безопасностью продуктов питания. Концентрацию радиоактивных веществ, превышающую установленные правительством нормы, теперь редко обнаруживают в сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.

Районы, на которые распространяются распоряжения об эвакуации, в настоящее время составляют около 2,2 % от общей площади префектуры Фукусима, что свидетельствует о постепенном прогрессе в восстановлении населённых пунктов.

Правительство и компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Company постепенно спускают очищенную воду с АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан, и этот процесс, по словам официальных лиц, соответствует международным стандартам безопасности.

Возрождение общин

Усилия также направлены на восстановление общин и поддержку жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за катастрофы.

В пострадавших префектурах были созданы центры психиатрической помощи. Команды врачей, медсестёр и социальных работников оказывают поддержку пострадавшим.

Местные органы власти также реализуют программы помощи жителям, проживающим в аварийном госжилье, и эвакуированным, которые переехали за пределы родной префектуры.

По словам чиновников, общественные мероприятия и соцпрограммы помогают жителям восстановить связи и обрести чувство собственной нужности.

Во многих районах Тохоку вновь развивается туризм по мере восстановления общин.

Серфингист готовится оседлать волну на пляже Тойома в Иваки, северо-восточная Япония, вторник, 10 февраля 2026 года.
Серфингист готовится оседлать волну на пляже Тойома в Иваки, северо-восточная Япония, вторник, 10 февраля 2026 года. AP Photo/Hiro Komae

Популярные места отдыха - залив Мацусима в префектуре Мияги, пляж Дзёдогахама в Ивате и традиционные фестивали, такие как Фестиваль Танабата в Сендае.

Власти надеются, что жители других регионов Японии и туристы из других стран приедут посмотреть, как регион восстановился после катастрофы.

Япония также выразила благодарность международному сообществу за оказанную ей поддержку.

По словам японских чиновников, более 195 стран и регионов и 68 международных организаций предложили помощь и выразили соболезнования в связи с катастрофой.

