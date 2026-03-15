Орбан и Мадьяр обвинили друг друга в служении иностранным интересам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящие парламентские выборы в Венгрии - это выбор между миром и войной, и назвал свое правительство гарантом стабильности.

Орбан выступил на митинге в центре Будапешта перед зданием парламента, приуроченном к национальному празднику Венгрии, Дню революции 1848 года.

Венгры отправятся на избирательные участки 12 апреля. Считается, что голосование станет самым серьезным вызовом для Орбана с момента его прихода к власти в 2010 году.

Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", сейчас опережает орбановскую партию "Фидес" в опросах общественного мнения. Он также организовал крупный митинг в праздничный день.

Сторонники премьер-министра Виктора Орбана на марше в Будапеште, 15 марта 2026 года. AP Photo

Орбан заявил, что Брюссель и Киев стремятся сместить его

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в избирательную кампанию, заявив, что Киев выступает на стороне оппозиции и Европейского союза, пытаясь сместить его.

Будапешт и Киев находятся в ожесточенном споре по поводу закрытия трубопровода "Дружба", по которому в Венгрию через Украину поступает российская нефть по сниженным ценам. Будапешт заблокировал пакет кредитов ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины до тех пор, пока нефтепровод не будет восстановлен.

Ссора приобрела и личный характер: между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла резкая перепалка.

"Вы видите это, украинцы? Вы видите это, Зеленский? Это тысячелетнее венгерское государство. И вы думаете, что можете запугать нас нефтяной блокадой, шантажом и угрозами в адрес наших лидеров? Опомнитесь и прекратите это", - сказал Орбан.

Дипломатическая размолвка с Украиной

На прошлой неделе Зеленский заявил, что даст своим военным номер телефона европейского лидера, который блокирует помощь ЕС Украине, и это заявление венгерское правительство восприняло как прямую угрозу Орбану.

"Разве у вас недостаточно проблем на восточном фронте? Почему вы нападаете на нас? Мы миролюбивый народ. Отдайте нам нашу нефть, а потом катитесь на своих фургонах в Брюссель за западными деньгами", - ответил Орбан, намекая на перехват двух украинских автомобилей для перевозки наличности под Будапештом две недели назад.

Венгрия арестовала два украинских автомобиля, принадлежащих "Ощадбанку", и конфисковала $40 млн, €35 млн и 9 кг золота в рамках расследования дела об отмывании денег. В Украине заявили, что перевозка была законной, и обвинила Венгрию в государственном терроризме. Инцидент вызвал дипломатический спор между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте, 12 марта 2026 года. AP Photo

"Выбор между миром и войной"

Предстоящее голосование Орбан представляет в качестве выбора между миром и войной. Он часто изображает Европейский союз как блок, выступающий за войну, который разжигает конфликт в Украине посредством финансовой поддержки и разговоров о вводе наземных войск.

"Киеву и Брюсселю пора понять, что наши сыновья не будут умирать за Украину, они будут жить за Венгрию", - сказал Орбан.

"Мы должны выбрать, кто будет формировать правительство - я или Зеленский? Я предлагаю себя, с должной скромностью", - добавил он.

Орбан также заявил, что и Украина, и ЕС заинтересованы в смене правительства в Венгрии, и призвал свою партию превзойти результат четырехлетней давности, поставив цель набрать не менее трех миллионов голосов.

Планы Мадьяра на посту премьер-министра

Через несколько часов после выступления Орбана лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр назвал премьер-министра предателем и обвинил его в привлечении российских агентов для вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране.

Мадьяр выступил с этим заявлением на митинге перед своими сторонниками.

"Орбан пригласил в нашу страну самых опытных российских агентов, чтобы вмешаться в выборы и снова лишить нас самого святого - венгерской свободы, за которую наши предки отдали свои жизни", - сказал Мадьяр.

Он имел в виду появившиеся в прессе сообщения о том, что Россия направила группу агентов, чтобы повлиять на избирательную кампанию в пользу Орбана. Россия отвергает эти обвинения.

"Виктор Орбан продал свободу Венгрии за тридцать сребреников, ради себя и своей династии. Позор", - заявил Мадьяр.

Мадьяр также прямо критиковал предвыборную программу Орбана, в которой премьер-министр изображает себя гарантом мира и стабильности, а оппозицию - желающей втянуть Венгрию в войну.

"Провоцировать войну, угрожать войной, подстрекать к войне - это его последнее оружие против венгров, используемое для того, чтобы удержаться у власти", - заметил Мадьяр. Партия "Тиса", добавил он, решительно выступает против любой формы военного вмешательства.

"Мы не хотим войны", - подчеркнул он.

Оппозиция фокусируется на стоимости жизни

Мадьяр также посвятил значительную часть своей речи экономическим вопросам, пообещав повысить уровень жизни и решить проблему стоимости жизни, с которой сталкиваются венгерские домохозяйства.

"Виктор Орбан - предатель, который предал наше общее будущее. Он построил не страну, а собственное владычество. Он не возвысил родину, а сделал ее самой бедной и коррумпированной страной в ЕС", - заявил Мадьяр.

Он добавил, что его будущее правительство намерено вернуть финансирование ЕС, предназначенное для Венгрии, которое в настоящее время заморожено из-за проблем с коррупцией и верховенством закона.

Мадьяр также пообещал, что в случае победы его партии на выборах приоритетом станет улучшение работы общественных институтов.

"Граждане имеют право на лучшее доступное государственное здравоохранение, где бы они ни жили. Они имеют право не умирать преждевременно от болезней, которые можно предотвратить, и не ждать годами планового обследования", - заверил Мадьяр.

Лидер оппозиции также пообещал ввести ограничение на два срока пребывания на посту премьер-министра, если "Тиса" придет к власти.