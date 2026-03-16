Видео. Мадрид чествует ирландскую культуру ярким парадом в День святого Патрика

Тысячи людей в субботу вышли на улицы Мадрида на парад в честь Дня святого Патрика с участием традиционных оркестров, танцоров в костюмах и уличных артистов.
700 волынщиков и еще 1300 участников заполнили улицы испанской столицы, превратив их в площадку для праздника кельтской культуры и музыки.
Парад стал частью четвертой Ирландской недели в Мадриде, культурной инициативы, продвигаемой организацией Tourism Ireland. Она продлится до следующего вторника — дня памяти святого Патрика, покровителя Ирландии.
День святого Патрика, который ежегодно отмечается 17 марта, широко празднуют ирландские общины во многих городах за пределами Ирландии.