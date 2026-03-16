Европейцы оказали нам невероятную поддержку, заявила Euronews высокопоставленный дипломат ОАЭ

Страны Персидского залива уже давно являются важнейшими партнерами Европы на энергетических рынках, в торговле и на глобальных морских маршрутах.

С ростом напряженности вокруг Ормузского пролива и атаками Ирана, нацеленными на регион, официальные лица в Абу-Даби говорят, что сотрудничество с европейскими партнерами стало еще более значимым.

В беседе с Euronews государственный министр ОАЭ в Министерстве иностранных дел Лана Нуссейбех сказала, что европейские правительства были одними из самых активных международных партнеров с самого начала кризиса.

"Мы часто общаемся с различными правительствами по всему миру с момента начала кризиса, но я бы сказала, что европейцы оказали нам невероятную поддержку", - сказала она.

По словам Нуссейбех, эта поддержка отражает давние политические и экономические отношения между ОАЭ и Европой.

"Наши торговые связи с Европой, составляющие 65 миллиардов евро в год, являются надежным сигналом того, что мы также открыты для инвестиций", - сказала она.

Эти связи не только экономические. Более полумиллиона европейцев живут и работают в ОАЭ, что делает кризис особенно актуальным для Европы.

"Мы невероятно серьезно относимся к безопасности 500 000 европейских жителей, которые проживают здесь", - сказала Нуссейбех.

Европейские лидеры тесно взаимодействовали с руководством ОАЭ во время кризиса. Дипломатические контакты проходили на разных уровнях, что отражает обеспокоенность европейских столиц более широкими последствиями нестабильности в Персидском заливе.

Этот регион играет важнейшую роль в глобальных энергетических потоках и морской торговле, поэтому его нарушение может иметь далеко идущие последствия для экономики европейских стран.

Нуссейбех сказала, что ОАЭ рассматривают партнерство с Европой как центральный фактор для поддержания стабильности.

"Мы определенно усиливаем наше взаимодействие с Европой", - сказала она.

"Вы защищаете здесь не только ОАЭ", - сказала Нуссейбех. "То, что вы защищаете, - это модель". "Это модель сосуществования, толерантности, мира для всего региона", - подчеркнула дипломат.

Для европейских правительств, наблюдающих за развитием событий в Персидском заливе, кризис подчеркивает, насколько тесно региональная стабильность связана с глобальной экономической безопасностью.