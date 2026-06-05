Видео. Ливан: миротворцы ООН расчищают завалы в Диббине после ухода Израиля

Бульдозеры и военнослужащие Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) расчищали улицы, вдоль которых тянутся повреждённые здания и завалы. Диббин стал первым районом, откуда израильские войска вышли в рамках обновлённого соглашения о прекращении огня, направленного на снижение напряжённости вдоль границы и создание условий для более широких мирных переговоров. Эта операция подчеркнула усилия по восстановлению доступа для местных жителей после месяцев конфликта и военной активности на юге Ливана.

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Расчистка началась всего через несколько дней после того, как Ливан и Израиль при посредничестве США договорились продлить хрупкое прекращение огня и продолжить обсуждение более всеобъемлющего урегулирования позднее в июне. Соглашение предусматривает создание зон безопасности в отдельных районах юга Ливана и содержит положения, касающиеся будущей роли «Хезболлы», хотя сама группировка непосредственно в переговорах не участвовала.

Президент Ливана Жозеф Аун назвал соглашение последним шансом добиться устойчивого перемирия. Тем временем ООН рассматривает варианты будущего своей миротворческой миссии численностью 8 100 человек, которая по-прежнему играет ключевую роль в мониторинге ситуации на границе и поддержке усилий по стабилизации в регионе.