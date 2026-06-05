Видео. Тысячи участвуют в иерусалимском прайд-параде при усиленных мерах безопасности

Участники шествия с радужными флагами под звуки музыки и барабанов прошли по улицам под лозунгом «Требуем перемен: равенство, справедливость, надежда». За мероприятием внимательно наблюдали силы безопасности из‑за истории напряженности и эпизодического насилия во время этого парада в городе, который имеет глубокое религиозное значение для иудеев, мусульман и христиан.

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По словам участников, марш был посвящен видимости и принятию ЛГБТК+ сообщества в одном из самых консервативных городов страны. Лидер оппозиции Яир Лапид присутствовал на шествии и выразил поддержку правам ЛГБТК+, назвав движение частью более широкой борьбы за свободу и демократию.

Организаторы заявили, что цель парада — продвигать равенство и социальную интеграцию на фоне сохраняющихся политических и общественных расколов в Израиле. Иерусалимский Прайд остается одним из наиболее значимых с символической точки зрения событий для ЛГБТК+ сообщества страны, несмотря на продолжающееся противодействие со стороны ряда религиозных групп.