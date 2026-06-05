Видео. Танцующие дьяволы Венесуэлы возрождают старинный обряд Корпус-Кристи

Нарядившись в яркие костюмы и надев сделанные вручную маски, прихожане танцевали по улицам, а дети после года религиозной подготовки принимали свое Первое причастие. Это событие сочетает католическую набожность с местными обычаями и является частью обряда, в ходе которого маскированные черти в итоге преклоняются перед Святыми Дарами, символизируя победу добра над злом. В 2012 году ЮНЕСКО внесла эту традицию в список нематериального культурного наследия.

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Особенность праздника в Тармасе — небольшие маски из высушенных тыкв и ритмичный танец, во время которого участники вычерчивают на земле знак креста. По словам участников, хотя костюмы и обряды в разных общинах отличаются, главная цель остается прежней: почитание Евхаристии.

Эта традиция восходит ко временам прибытия францисканских миссионеров в конце XVIII века и отражает сплав католических, коренных и африканских влияний. Сегодня это по-прежнему один из наиболее самобытных религиозных и культурных праздников Венесуэлы, который ежегодно собирает вместе семьи, верующих и местные братства.