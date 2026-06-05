Исследование: специализированные журналы в Греции сохраняют доверие читателей

В эпоху, когда информация поступает к нам из огромного числа источников и растущего недоверия к новостным сообщениям, потребность в надежных источниках становится как никогда острой.

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Согласно исследованию компании Focus Bari, 80%жителей Греции заявляют, что ежедневно получают весьма большой объем сведений, при этом почти 9 из 10 признаются, что часто сомневаются в их достоверности.

В таких условиях социальные сети фиксируются как основной источник дезинформации, тогда как печатные издания значительно реже фигурируют в качестве распространителей проблемного контента, что укрепляет их образ более надежных источников.

Media and Magazine Days 2026 euronews

Исследование показывает, что специализированная периодика по-прежнему популярна среди греческой аудитории, поскольку 78% граждантак или иначе сталкиваются с печатными изданиями специализированного содержания. Из них примерно каждый пятый читает их еженедельно, а значительная часть использует эти издания и в профессиональных целях, и для личного информирования. 65% читателей считают их надежным источником информации, 69%признают, что они предлагают эксклюзивный контент, а 54% характеризуют их как профессиональные и заслуживающие доверия издания. Половина опрошенных отмечают, что такие СМИ поддерживают независимую и качественную журналистику, а каждый второй читатель (50%) заявляет о готовности платить за качественный контент.

Схожая картина и в отношении региональной прессы, которая также сохраняет сильные позиции: 77% греков говорят, что регулярно читают региональные газеты. Примерно каждый четвертый просматривает их еженедельно. Читатели признают их ключевую роль в освещении местной повестки (62%), поддержке местной экономики (47%) и сохранении связи жителей с родным регионом (50%, но показатель возрастает до 74% среди постоянных читателей). Кроме того, 48% считают, что региональные издания предлагают контент, которого нет в других медиа.

Дискуссия о СМИ выходит за рамки отрасли

Выступая с презентацией исследования на конференции Союза журналистов-издателей периодической прессы (ЕДИПТ) «Media and Magazine Days 2026», заместитель министра при премьер-министре и официальный представитель правительства Павлос Маринакис подчеркнул, что дискуссия о средствах массовой информации касается непосредственно демократии**.**

По его словам, «мы ведем борьбу, которая гораздо важнее, чем собственная ценность самих медиа», борьбу «за укрепление демократии, авторитет родной страны и защиту информации, которую получают граждане».

Одновременно представитель правительства упомянул об институциональной модернизации СМИ через Реестры прессы, о прозрачности финансирования, о поддержке местных и региональных изданий, а также о необходимости противодействия дезинформации посредством просвещения. Отдельно он подчеркнул значение подписной журналистики.

Media and Magazine Days 2026 euronews

Генеральный секретарь по коммуникации и информированию Димитрис Кирмикироглу подчеркнул, что утрата доверия к институтам создает благодатную почву для дезинформации и риторики ненависти**.**

По его словам, необходимо защитить свободу прессы и укрепить печатные СМИ путем мер поддержки, которые компенсируют работодателям издержки, способствуют сохранению рабочих мест и соблюдению профессиональной этики в СМИ.

Он также упомянул Национальную стратегию по медиаобразованию, цель которой связать молодое поколение с печатной прессой и защитить его от рисков цифровых платформ.

Media and Magazine Days 2026 euronews

Председатель ЕДИПТ Пенни Калива отметила, что, несмотря на трудности, начавшиеся еще до пандемии и усилившиеся затем, специализированная пресса продолжает держаться за счет своей целевой аудитории. По ее словам, отраслевые, медицинские, юридические и деловые журналы остаются активными и жизнеспособными, поскольку предлагают специализированную информацию и аналитические материалы, которые невозможно найти в других источниках.

В целом результаты исследования и выступления участников сходятся в том, что в условиях информационной перегрузки и кризиса доверия специализированная и региональная пресса по-прежнему остаются опорой надежности, высокой квалификации и информирования населения на местах.