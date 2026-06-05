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Румынская журналистка Ана Мария Станку во время прямого эфира бросилась бежать после взрыва
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Видео. Румыния: телерепортёр убегает в прямом эфире после взрыва дрона в Констанце

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Прямой телерепортаж из румынского черноморского порта Констанца 5 июня внезапно прервался после взрыва рядом морского дрона, усилив опасения по поводу влияния войны в Украине на регион.

Инцидент произошёл в крупнейшем порту страны, который является стратегическими воротами для торговли и судоходства в регионе. Власти заявили, что беспилотник взорвался, не причинив жертв, а экстренные службы оперативно оцепили район. В короткой телетрансляции был запечатлён момент, когда взрыв нарушил обычную работу порта и вызвал немедленную реакцию сил безопасности.

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Взрыв прогремел на фоне возросшей напряжённости в районе Чёрного моря, поскольку война в соседней Украине продолжает выходить за её границы. Министерство обороны Румынии подтвердило, что устройство не относится к вооружению румынской армии. В заявлении, опубликованном в Telegram, посольство России в Бухаресте утверждало, что морской дрон имеет украинское происхождение, и отвергло предположения о причастности России.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Констанца приобретает всё большее значение для региональной логистики. Румынские власти начали расследование и усилили меры наблюдения вокруг порта, параллельно выясняя обстоятельства взрыва.

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