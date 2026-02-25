Китай закупит ещё до 120 самолётов Airbus

Китай в ближайшее время закажет ещё 120 самолётов у европейского концерна Airbus. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, который проводит в Пекине переговоры по целому ряду вопросов, включая торговлю и стратегическое сотрудничество.

Заказ на «Аэробусы» Мерц привёл как пример пользы от таких поездок.

Мерц отметил, что, хотя некоторые проблемы остаются, обе страны должны «использовать то, что у нас есть общего, и вместе противостоять вызовам, перед которыми мы стоим».

В то же время глава немецкого правительства заявил, что будет добиваться равноправия немецких и китайских компаний как в Европе, так и в Китае:

«Я хотел бы еще раз упомянуть о дефиците в торговле между Германией и Китаем, который в настоящее время составляет более 80 миллиардов евро. Он увеличился в четыре раза с 2020 года, то есть за пять лет. Это нездоровая динамика, поэтому мы занимаемся этим вопросом и хотим найти способы сократить торговый дефицит, который наносит нам ущерб».

Фридрих Мерц также вновь призвал Китай повлиять на Россию, чтобы прекратить боевые действия в Украине. Канцлер Германии заявил, что Пекин не может оставаться в стороне от усилий по урегулированию глобальных кризисов.