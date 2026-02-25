После ливней — жара: аномальная погода во Франции

40-дневные ливни по всей стране сменились майской погодой
Во Франции одна волна аномальной погоды сменила другую.
Вместо проливных дождей, которые шли почти 40 дней, пришло аномальное тепло: по словам синоптиков, погода в стране сейчас соответствует майским нормам.
В Биаррице на берегу Атлантики столбик термометра поднялся до 27 градусов, на 14 градусов выше нормы.
Но и значительно севернее — в Орлеане, Нормандии, в Парижском регионе — 22-23 градуса. Даже у подножья Монблана, на высоте 1000 метров над уровнем моря, термометр показывал 21 градус.
По всей стране зафиксировано более 130 местных температурных рекордов.
По данным синоптиков, в ближайшие дни тёплая и мягкая погода сохранится, и не исключено, что в ряде мест станет ещё теплее.