После ливней — жара: аномальная погода во Франции

Люди сидят у фонтана в саду Тюильри в Париже во вторник, 1 июля 2025 года, в разгар жары (Фото AP/Christophe Ena)
Люди сидят у фонтана в саду Тюильри в Париже во вторник, 1 июля 2025 года, в разгар жары (Фото AP/Christophe Ena)
Авторское право AP Photo
euronews Lyon
Опубликовано
40-дневные ливни по всей стране сменились майской погодой

Во Франции одна волна аномальной погоды сменила другую.

Вместо проливных дождей, которые шли почти 40 дней, пришло аномальное тепло: по словам синоптиков, погода в стране сейчас соответствует майским нормам.

В Биаррице на берегу Атлантики столбик термометра поднялся до 27 градусов, на 14 градусов выше нормы.

Но и значительно севернее — в Орлеане, Нормандии, в Парижском регионе — 22-23 градуса. Даже у подножья Монблана, на высоте 1000 метров над уровнем моря, термометр показывал 21 градус.

По всей стране зафиксировано более 130 местных температурных рекордов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни тёплая и мягкая погода сохранится, и не исключено, что в ряде мест станет ещё теплее.

Дополнительные источники • AFP

