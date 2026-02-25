Десант в Бретани: учения «Орион-26»

В Бретани — масштабная высадка десанта: за северо-западе Франции проходят учения «Орион-26», крупнейшие за последние годы. Хотя в легенде учений описаны вымышленные страны, организаторы и участники не скрывают, что готовятся к возможному конфликту на фоне эскалации угроз со стороны России.

В манёврах принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих, 25 кораблей, 140 самолётов и около 1200 дронов из 25 стран. Одна из главных задач — продемонстрировать единство НАТО и готовность к совместным действиям на фоне недавнего кризиса в рядах Альянса.

Лейтенант Дориан, 3-й парашютный полк морской пехоты, Франция:

«Наш полк привык к такого рода учениям. Тем не менее, эти — особенные, поскольку они носят межвидовой характер, в них участвуют военно-морские и военно-воздушные силы, а также представители других стран. Например, на этом самолете со мной летят два британца».

Учения начались две недели назад и продлятся три месяца, манёвры проходят на западе и северо-востоке Франции.