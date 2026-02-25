Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Десант в Бретани: учения «Орион-26»

Десантники НАТО на учениях
Десантники НАТО на учениях Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Организаторы и участники не скрывают, что готовятся к противостоянию с Россией

В Бретани — масштабная высадка десанта: за северо-западе Франции проходят учения «Орион-26», крупнейшие за последние годы. Хотя в легенде учений описаны вымышленные страны, организаторы и участники не скрывают, что готовятся к возможному конфликту на фоне эскалации угроз со стороны России.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В манёврах принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих, 25 кораблей, 140 самолётов и около 1200 дронов из 25 стран. Одна из главных задач — продемонстрировать единство НАТО и готовность к совместным действиям на фоне недавнего кризиса в рядах Альянса.

Лейтенант Дориан, 3-й парашютный полк морской пехоты, Франция:

«Наш полк привык к такого рода учениям. Тем не менее, эти — особенные, поскольку они носят межвидовой характер, в них участвуют военно-морские и военно-воздушные силы, а также представители других стран. Например, на этом самолете со мной летят два британца».

Учения начались две недели назад и продлятся три месяца, манёвры проходят на западе и северо-востоке Франции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Макрон: "США постепенно отворачиваются от союзников"

Военный вертолет упал на рынок в Иране, четыре человека погибли

В Польше арестовали белорусского шпиона. Он также действовал в Германии и Литве