В Израиле принимают премьера Индии Моди. Стороны хотят активно сотрудничать в сфере ПВО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди - в Израиле с двухдневным визитом, В Тель-Авиве его ждали: у трапа Моди встретил лично Биньямин Нетаньяху; политики обнялись, демонстрируя теплые личные отношения,

В канун визита индийские СМИ сообщили о намерении Нью-Дели расширить оборонное сотрудничество с израильтянами на фоне региональной нестабильности. Речь идёт о возможной совместной разработке систем противоракетной обороны, включая перехват баллистических ракет, лазерные технологии и ракеты дальнего радиуса действия. Индийская сторона прогнозирует, что потенциал сотрудничества может достичь 10 миллиардов долларов в ближайшие годы.

По словам Нетаньяху, визит Моди станет частью более широкой стратегии его страны по формированию системы союзов для противодействия радикальным шиитским и суннитским силам в регионе. Помимо альянса с Нью-Дели, Израиль планирует расширять партнерство со странами Средиземноморья, Африки, Азии и "неназванными" арабскими государствами.

Программа визита Моди чрезвычайно насыщенна: он приглашен выступить в Кнессете, встретиться с президентом Израиля, гость посетит мемориал "Яд Ва-шем" и проведет переговоры в расширенном составе в отеле King David. Там и ожидается подписание ряда важных для обеих стран соглашений - от обороны до сельского хозяйства.