Видео. Мощные потоки воды обрушились на Убрике после штормов в Кадисе

Худшая фаза штормов «Леонардо» и «Марта» уже миновала испанский регион Андалусия, однако метеорологические предупреждения сохраняются, особенно в провинции Кадис.
Продолжительные проливные дожди в горах Сьерра-де-Кадис вызвали мощные потоки воды, хлынувшие по верхним кварталам городка Убрик, где крутой рельеф ускоряет течение.
Несколько жителей, прежде всего пожилые люди, оказались временно отрезаны.
Сотрудники экстренных служб установили временные настилы, чтобы жители могли безопасно передвигаться по пострадавшим районам, пока наводнение продолжает нарушать повседневную жизнь.