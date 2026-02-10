Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Наводнения в провинции Кадис
No Comment

Видео. Мощные потоки воды обрушились на Убрике после штормов в Кадисе

Последние обновления:

Сильные дожди, обрушившиеся после недавних штормов, вызвали мощные потоки воды в горном районе Убрикэ в провинции Кадис на юге Испании.

Худшая фаза штормов «Леонардо» и «Марта» уже миновала испанский регион Андалусия, однако метеорологические предупреждения сохраняются, особенно в провинции Кадис.

Продолжительные проливные дожди в горах Сьерра-де-Кадис вызвали мощные потоки воды, хлынувшие по верхним кварталам городка Убрик, где крутой рельеф ускоряет течение.

Несколько жителей, прежде всего пожилые люди, оказались временно отрезаны.

Сотрудники экстренных служб установили временные настилы, чтобы жители могли безопасно передвигаться по пострадавшим районам, пока наводнение продолжает нарушать повседневную жизнь.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА