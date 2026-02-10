Видео. Наводнения и оползни нарушили повседневную жизнь на севере Марокко

Сильные дожди обрушились на несколько районов северного Марокко, вынудив власти ввести экстренные меры в зонах, подверженных наводнениям и оползням.
В Кенитре власти мобилизовали службы спасения, местных чиновников и добровольцев, чтобы помочь жителям и защитить скот на фоне растущей угрозы подтоплений.
Меры включали укрепление уязвимых участков, расчистку дренажных каналов и эвакуацию животных в более безопасные места; фермерам также раздавали ячмень для кормления скота.
В регионе Шефшауэн проливные дожди спровоцировали оползни, из-за которых были перекрыты дороги; власти перенаправляли транспортные потоки и выпускали предупреждения для путешественников.
Жителям рекомендовали сохранять бдительность и следовать официальным указаниям, поскольку предупреждения о непогоде остаются в силе.