Дерево стоит на затопленных полях у реки Себу в коммуне Улад-Слама близ Кенитры, Марокко, в воскресенье, 8 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. Наводнения и оползни нарушили повседневную жизнь на севере Марокко

Последние обновления:

Власти северного Марокко привели в готовность экстренные службы после ливней, вызвавших наводнение в Кенитре и оползни, перекрывшие дороги в районе Шефшауэна.

Сильные дожди обрушились на несколько районов северного Марокко, вынудив власти ввести экстренные меры в зонах, подверженных наводнениям и оползням.

В Кенитре власти мобилизовали службы спасения, местных чиновников и добровольцев, чтобы помочь жителям и защитить скот на фоне растущей угрозы подтоплений.

Меры включали укрепление уязвимых участков, расчистку дренажных каналов и эвакуацию животных в более безопасные места; фермерам также раздавали ячмень для кормления скота.

В регионе Шефшауэн проливные дожди спровоцировали оползни, из-за которых были перекрыты дороги; власти перенаправляли транспортные потоки и выпускали предупреждения для путешественников.

Жителям рекомендовали сохранять бдительность и следовать официальным указаниям, поскольку предупреждения о непогоде остаются в силе.

