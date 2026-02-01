Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Архив: Льдины дрейфуют в Балтийском море у Штральзунда, на востоке Германии, в воскресенье, 4 марта 2018 года
No Comment

Видео. Поляки хлынули на замёрзший пляж Балтики на фоне резкого похолодания

Последние обновления:

На одном из пляжей польского побережья Балтики люди собрались на замерзшем берегу моря, пока экстремальные морозы создавали редкие зимние картины.

В субботу туристы и местные жители пришли на замерзший пляж Балтийского моря в Микошеве на севере Польши: температура резко понизилась, а прогнозы предупреждали о понижении до почти минус 20 градусов Цельсия.

Большие участки побережья и устья Вислы были покрыты льдом, что привлекло толпы: люди гуляли по пляжу и фотографировали необычный зимний пейзаж.

Посетители называли увиденное впечатляющим и редким по масштабу, хотя похожие условия изредка случаются в самые холодные польские зимы.

«Сюда стоит приехать посмотреть, потому что такое явление мы в Польше наблюдаем довольно часто, но не в таких масштабах», сказал агентству AFP турист Кароль Кейнерский, приехавший на пляж.

