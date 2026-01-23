Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Олень врезался в банк
No Comment

Видео. На видео олень проламывает окно банка, срабатывает сигнализация

Последние обновления:

В Нью-Йорке олень пробил витринное окно банка, из-за чего сработала охранная сигнализация, предназначенная для обнаружения попытки взлома.

На видео полиции видно, как олень выбивает окно банка и бесконтрольно носится по помещению, пока офицеры пытаются его поймать.

Полицейские округа Саффолк, штат Нью-Йорк, отреагировали на сигнал тревоги о проникновении в Webster Bank в Ридже, на Лонг-Айленде.

Нарушителем оказался олень-самец, протаранивший окно. По словам полиции округа Саффолк, животное выбило окно банка и оказалось заперто внутри.

Олень отчаянно пытался сбежать от полиции, при этом устроив беспорядок. В итоге офицерам удалось безопасно набросить на него аркан и вывести животное наружу.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА