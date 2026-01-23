Видео. На видео олень проламывает окно банка, срабатывает сигнализация

На видео полиции видно, как олень выбивает окно банка и бесконтрольно носится по помещению, пока офицеры пытаются его поймать.

Полицейские округа Саффолк, штат Нью-Йорк, отреагировали на сигнал тревоги о проникновении в Webster Bank в Ридже, на Лонг-Айленде.

Нарушителем оказался олень-самец, протаранивший окно. По словам полиции округа Саффолк, животное выбило окно банка и оказалось заперто внутри.

Олень отчаянно пытался сбежать от полиции, при этом устроив беспорядок. В итоге офицерам удалось безопасно набросить на него аркан и вывести животное наружу.