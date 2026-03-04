Видео. Израильский удар по отелю в Бейруте на фоне эскалации с Хезболлой

В бейрутском пригороде Хазмие гости в темноте покидали отель Comfort, некоторые еще в ночной одежде, пока из здания поднимался дым. Взрыв стал частью более масштабного обмена ударами между Израилем и «Хезболлой».

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По данным ливанских служб здравоохранения, в результате ударов к югу от Бейрута погибли шесть человек, восемь получили ранения. О повреждениях сообщили и другие города, в том числе Баальбек. Израиль заявил, что в ответ на ракетные атаки по своей территории начинает новую широкомасштабную волну ударов по Ирану.

Конфликт уже вышел далеко за пределы Ливана. По словам одного из высокопоставленных американских военных, в Иране были поражены почти две тысячи целей. В Персидском заливе Катар сообщил о разоблачении предполагаемых иранских шпионских ячеек, а в результате удара беспилотника возник пожар рядом с консульством США в Дубае. Франция направляет свой авианосец в восточную часть Средиземного моря.

Для многих жителей Бейрута стратегические расчеты отходят на второй план перед непосредственным страхом. Отели, жилые дома и дороги превратились в часть регионального противостояния, которое почти не подает признаков спада.