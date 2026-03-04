Американские конгрессмены опубликовали почти девять часов видеозаписей, на которых бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дают показания по делу покойного Джеффри Эпштейна, осужденного за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

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Комитет по надзору Палаты представителей два дня допрашивал Клинтонов, но, как стало известно из видеозаписей, далеко не все вопросы касались Эпштейна. Конгрессмены также спрашивали у супругов о НЛО и "пиццагейте" — теории заговора о сети эксплуатации детей, действовавшей в пиццерии в Вашингтоне, якобы связанной с окружением Хиллари Клинтон.

Самолет и джакузи

Имя Билла Клинтона фигурирует в следственных материалах, связанных с Джеффри Эпштейном, что и привело к допросам.

На встрече с конгрессменами бывший президент утверждал, что их отношения ограничивались гуманитарными поездками и несколькими полетами на частном самолете. По словам Клинтона, он был лишь "кратко знаком" с Эпштейном и что их отношения "прекратились задолго до того, как его преступления стали известны".

Он подчеркнул, что не знал о каком-либо неподобающем обращении финансиста с женщинами и никогда не посещал его частный остров. При этом он признал, что поддерживал "дружеские отношения" с соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний срок за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в интересах Эпштейна.

Когда экс-президента спросили, должен ли нынешний президент Дональд Трамп помиловать ее или смягчить ей наказание, Билл Клинтон ответил: "Я не думаю, что мне следует это комментировать. Когда это стало известно, для меня это было очень тяжело. Мне было грустно. Но то, что она сделала — это ужасно, и она должна быть наказана».

Кроме того, у Билла Клинтона спросили о фотографии, из опубликованных Министерством юстиции США файлов Эпштейна, на которой бывший президент США лежит в джакузи рядом с другим человеком, чье лицо скрыто.

"Я не думаю, что вообще знал о существовании этого снимка", — сказал он, отметив, что "почти уверен", что фотография сделана в Брунее в конце долгой поездки по Азии.

"Султан Брунея был человеком, с которым я хорошо познакомился за восемь лет моего президентства, — заявил Билл Клинтон, объясняя, что тот предложил поддержать организацию Clinton Global Initiative и рекомендовал отель. — Я посидел в джакузи пять минут или сколько там было, а затем встал и пошел спать".

На других фотографиях, вероятно, сделанных в том же отеле, в джакузи и бассейне видны другие люди, в том числе Гислейн Максвелл.

В свою очередь Хиллари Клинтон подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Джеффри Эпштейном.

Хиллари Клинтон едва не покинула слушания

В ходе слушаний Хиллари Клинтон практически покинула зал, когда выяснилось, что в интернет просочилась фотография экс-госсекретаря, сделанная в нем. Она заявила, что это республиканцы настаивали на том, чтобы допрос был закрытым, а значит должны следовать своим же требованиям.

Они же с мужем, подчеркнула она, хотели бы, чтобы заседание транслировалось в прямом эфире.

Позже конгрессмен от республиканцев Лорен Боберт призналась, что выложила снимок, но заявила, что это произошло до начала слушаний.

"Это не имеет значения. Мы все соблюдаем одни и те же правила. С меня хватит", — заявила Хиллари Клинтон, и заседание было приостановлено.

Когда оно возобновилось, адвокат Клинтон раскритиковал комитет: "Мы считаем это неприемлемым. Мы считаем это непрофессиональным и несправедливым. Мы рассчитываем, что дальнейшее разбирательство будет проходить в соответствии с правилами и установленными требованиями".

В ходе заседания у Хиллари Клинтон спросили о "пиццагейте", на что она после короткой перепалки между Лорен Боберт и адвокатом ответила: ""Пиццагейт" был полностью выдуман. Это было возмутительное обвинение, которое в итоге причинило вред людям. Не могу поверить, что вы вообще на него ссылаетесь".

Другой республиканец, Эрик Бёрлисон, заявил, что хотел бы начать с "нескольких более легких тем" и спросил, довольна ли она тем, что Дональд Трамп поручил правительству опубликовать материалы об НЛО и инопланетянах.

"Я считаю, что всё, что может быть раскрыто, должно быть раскрыто", — ответила Хиллари Клинтон, добавив, что довольна.

Дональд Трамп

В ходе слушаний упоминалось и имя Дональда Трамп. Билл Клинтон заявил, что показания по делу должны давать все, в том числе и президенты.

Он упомянул, что разговаривал с Трампом об Эпштейне на турнире по гольфу более 20 лет назад, но не увидел никаких признаков неподобающего поведения. "Мы отлично проводили время на протяжении многих лет. Но мы разошлись. Все из-за сделки с недвижимостью", — процитировал Клинтон слова Трампа о финансисте.

Жертвы Эпштейна не выдвигали прямых обвинений ни в адрес Клинтона, ни в адрес Трампа, но их имена упоминались в связанных с ним переписках.

Хиллари Клинтон призвала Конгресс вызвать Дональда Трампа для дачи показаний под присягой.