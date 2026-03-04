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Индийцы разбрасываются красками во время празднования фестиваля Холи в Джамму
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Видео. Индия: Холи раскрасил улицы и собрал толпы по всей стране

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На этой неделе по всей Индии отмечали праздник Холи: миллионы людей вышли на улицы, чтобы встретить индуистский весенний фестиваль красок.

Праздник приходится на последнее полнолуние лунного месяца и ознаменует конец зимы. В городах и деревнях люди в белой одежде выходят на улицы и осыпают друг друга яркими порошками и обливают цветной водой.

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В Ахмедабаде, в штате Гуджарат, тысячи людей собрались в храме Сваминараян. Они танцевали под традиционную гуджаратскую музыку и поливали друг друга розовыми, жёлтыми и зелёными красками. Семьи угощались сладостями, дети носились сквозь облака красок, а незнакомцы встречали друг друга смехом.

У Холи есть и религиозный смысл. Праздник прославляет любовь Кришны и Радхи и символизирует победу добра над злом. Для многих это также возможность перезагрузиться, оставить позади давние разногласия и встретить новый сезон.

Хотя корни Холи в Индии, его отмечают по всей Южной Азии и в диаспорах по всему миру. Настроение повсюду праздничное, но посыл прост: важны обновление, радость и человеческие связи.

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