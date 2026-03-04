Видео. Ливан подсчитывает жертвы израильских ударов по Бейруту

Удары пришлись по южным пригородам столицы, районам, которые часто связывают с «Хезболлой». Жители покидали пострадавшие кварталы, школы закрылись, а часть государственных учреждений превратили в пункты экстренного размещения.

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Ливанские власти сообщили, что в результате ударов по Бейруту и другим частям страны 2 и 3 марта погибли по меньшей мере 31 человек и около 149 были ранены. Чиновники подчёркивают, что эти данные предварительные и объединяют несколько мест. Отдельный, точный баланс жертв только по ударам по Бейруту пока не опубликован.

Гуманитарные организации раздавали спальные мешки, зимнюю одежду и матрасы семьям, ищущим убежище в городе и его окрестностях. Одновременно, по данным региональных источников, «Хезболла» запускала беспилотники и ракеты по израильским военным объектам.

Для многих жителей Бейрута масштаб потерь остаётся неясным. Очевидно другое: по мере углубления конфликта растёт нагрузка на больницы, пункты размещения и повседневную жизнь горожан.