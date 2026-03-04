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Танцующий гуманоидный робот AgiBot X2
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Видео. Испания: от ИИ-ассистентов до гуманоидов — 5G задаёт тон на MWC Barcelona

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Выставка MWC в Барселоне демонстрирует практическое применение ИИ и 5G — от гуманоидных роботов до подключённых к сети машин скорой помощи.

Четырёхдневное мероприятие привлекло более 100 000 делегатов в выставочный центр Fira, где компании делают упор на практические применения искусственного интеллекта и сетей 5G.

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Шанхайская компания по робототехнике AgiBot демонстрирует гуманоидных роботов, предназначенных для розничной торговли, работы на ресепшене и на производстве. По словам руководства, благодаря ИИ роботы перестали быть стационарными машинами и превратились в адаптивные системы, способные в реальном времени реагировать на людей и окружающую среду.

Deutsche Telekom представила голосового ассистента на базе ИИ под названием Magenta. Он предлагает синхронный перевод, краткие итоги разговора и ответы на вопросы прямо во время звонка. Сервис активируется только по запросу и требует согласия обоих собеседников. В компании утверждают, что звонки не записываются, а сам инструмент сначала будет запущен в Германии.

Среди других демонстраций — подключённые к сети машины скорой помощи, использующие периферийный ИИ для передачи данных о пациентах в больницы по 5G, а также иммерсивные 3D-трансляции, которые тестирует NTT Docomo. Главный посыл, звучащий во всех павильонах, прост: сети сегодня — это не только скорость, но и связка машин, сервисов и людей в повседневной жизни.

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