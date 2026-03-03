Правительство Венгрии разворачивает армию на энергетических объектах

Правительство распорядилось в первую очередь обеспечить безопасность 20 приоритетных объектов, затем - остальных сорока. Здесь ссылаются на украинскую угрозу и разведывательную информацию. Лидер оппозиции заявляет, что это запугивание и нагнетание истерии в преддверие выборов.
На ключевых объектах энергетической инфраструктуры Венгрии разворачивают военнослужащих.
Правительство распорядилось в первую очередь обеспечить безопасность 20 приоритетных объектов, затем - остальных сорока.
Среди них - единственный в стране нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте и единственная атомная электростанция в Пакше.
О деталях военной операции известно немного. В Альдьё солдаты 30-й бронепехотной бригады венгерских сил обороны "Кинижи Пал" охраняют подземное газохранилище Szőreg-1 объемом 1,9 миллиарда кубометров.
В воскресенье Кристоф Салай-Бобровницкий написал в Facebook, что в Пакше также дежурит подразделение катеров. В понедельник журналисты видели несколько военных машин на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте, но не обнаружили развёрнутой армии вокруг атомной электростанции "Пакш".
Оппозиция: военное присутствие неотделимо от предвыборной кампании
На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан обосновал решение о защите объектов энергетиеческой инфраструктуры тем, что Украина готовится начать действия против венгерской энергетической сети. Правительство утверждает, что украинская угроза подкреплена разведывательной информацией.
Со своей стороны лидер оппозиции Петер Мадьяр убеждён, что Виктор Орбан разжигает ненависть к Украине и хочет вызвать военную истерию, чтобы отвлечь внимание людей от повседневных проблем страны.
По словам лидера партии Tisza, очевидно, что если в период предвыборной кампании произойдет какое-либо нападение, на самом деле это будет операция под ложным флагом, организованная правительством.
Напомним, что поставляющий в Венгрию российскую нефть трубопровод "Дружба" пострадал в конце января в результате российских ударов по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Зеленский указывает, что это можно проверить, в частности, по спутниковым снимкам. РФ продолжает атаковать Украину, поэтому процесс восстановления длится дольше, поскольку "сверхважно" сохранить жизни людей, ремонтирующих нефтепровод, заявили в офисе президента Украины.
Будапешт в ответ обвинил Киев в намеренной задержке ремонта "Дружбы" и заблокировал выделение Евросоюзом кредита в 90 млрд евро, а также 20-й пакет антироссийских санкций.
Помимо защиты энергетических объектов, Виктор Орбан также ввел запрет на полеты дронов в граничащей с Украиной области Саболч-Сатмар-Берег.