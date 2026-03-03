Правительство Венгрии разворачивает армию на энергетических объектах

На ключевых объектах энергетической инфраструктуры Венгрии разворачивают военнослужащих.

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Правительство распорядилось в первую очередь обеспечить безопасность 20 приоритетных объектов, затем - остальных сорока.

Среди них - единственный в стране нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте и единственная атомная электростанция в Пакше.

О деталях военной операции известно немного. В Альдьё солдаты 30-й бронепехотной бригады венгерских сил обороны "Кинижи Пал" охраняют подземное газохранилище Szőreg-1 объемом 1,9 миллиарда кубометров.

В воскресенье Кристоф Салай-Бобровницкий написал в Facebook, что в Пакше также дежурит подразделение катеров. В понедельник журналисты видели несколько военных машин на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте, но не обнаружили развёрнутой армии вокруг атомной электростанции "Пакш".

Оппозиция: военное присутствие неотделимо от предвыборной кампании

На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан обосновал решение о защите объектов энергетиеческой инфраструктуры тем, что Украина готовится начать действия против венгерской энергетической сети. Правительство утверждает, что украинская угроза подкреплена разведывательной информацией.

На основании информации, имеющей отношение к национальной безопасности, мы пришли к выводу, что объекты хранения энергии, её передачи, а также трубопроводная сеть Венгрии должны быть лучше защищены, нежели это было до сих пор. Мы повысили уровень защиты, вот и все. Это, очевидно, вопрос национальной безопасности, вся необходимая информация доступна. Я знаю, что многие в Европе пытаются успокоить украинцев, но, к сожалению, украинцы не могут себя контролировать Янош Лазар министр строительства и транспорта Венгрии в интервью Euronews

Со своей стороны лидер оппозиции Петер Мадьяр убеждён, что Виктор Орбан разжигает ненависть к Украине и хочет вызвать военную истерию, чтобы отвлечь внимание людей от повседневных проблем страны.

Брифинг эскадрильи, развернутой для защиты атомной электростанции MTI/Kacsúr Tamás

По словам лидера партии Tisza, очевидно, что если в период предвыборной кампании произойдет какое-либо нападение, на самом деле это будет операция под ложным флагом, организованная правительством.

Напомним, что поставляющий в Венгрию российскую нефть трубопровод "Дружба" пострадал в конце января в результате российских ударов по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Зеленский указывает, что это можно проверить, в частности, по спутниковым снимкам. РФ продолжает атаковать Украину, поэтому процесс восстановления длится дольше, поскольку "сверхважно" сохранить жизни людей, ремонтирующих нефтепровод, заявили в офисе президента Украины.

Будапешт в ответ обвинил Киев в намеренной задержке ремонта "Дружбы" и заблокировал выделение Евросоюзом кредита в 90 млрд евро, а также 20-й пакет антироссийских санкций.

Помимо защиты энергетических объектов, Виктор Орбан также ввел запрет на полеты дронов в граничащей с Украиной области Саболч-Сатмар-Берег.