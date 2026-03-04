ОАЭ призывают США, Израиль и Иран вернуться за стол переговоров

Объединенные Арабские Эмираты призвали Соединенные Штаты, Израиль и Иран вернуться за стол переговоров. Конфликт на Ближнем Востоке, разгоревшийся в выходные, продолжается уже пятый день.

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Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими осудила "вопиющие иранские атаки". Она предупредила о возможности эскалации в регионе и напомнила, что территория ОАЭ не используется для нанесения ударов по Ирану.

Выступая на первой пресс-конференции после начала конфликта, аль-Хашими подчеркнула, что ОАЭ не "стремятся расширить круг конфронтации" и не "верят, что военные решения обязательно приведут к стабильности".

"Возвращение за стол переговоров - единственный рациональный путь вперед", - добавила она.

Обломки иранской ракеты и дрона на пресс-брифинге правительства ОАЭ в Абу-Даби, 3 марта 2026 года. Euronews

Обломки ракет и беспилотников, обнаруженные на территории ОАЭ после ударов Ирана, - от баллистических ракет до дронов-камикадзе- были представлены на брифинге для СМИ.

Во вторник министерство обороны страны заявило, что отразило сотни атак баллистических ракет и беспилотников.

По его данным, с выходных по территории страны было выпущено в общей сложности 186 ракет и 812 БпЛА.

"Система ПВО ОАЭ способна защитить страну, и мы прекрасно осведомлены об угрозах, мы будем продолжать защищать нашу территорию", - заявил Euronews бригадный генерал, официальный представитель министерства обороны Абдул Насер Аль Хумаиди.

Обломки иранских ракет и беспилотников на пресс-брифинге правительства ОАЭ в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Вторник, 3 марта 2026 года. Euronews

Призывая к продолжению диалога дипломатическими средствами, ОАЭ подчеркнули, что обладают оборонным потенциалом и запасами боеприпасов, чтобы защитить себя "независимо от временных рамок и продолжительности периода эскалации в регионе".

Объединенные Арабские Эмираты, подвергшиеся в последние дни неоднократным нападениям, являются крупным туристическим направлением и ключевым международным транспортным узлом.

Туристы, пытающиеся выбраться из Дубая, сейчас пытаются эвакуироваться по суше либо в Маскат (Оман), что примерно в четырех часах езды, либо в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии (более 10 часов езды).

Затем они садятся на один из немногих доступных коммерческих рейсов или покупают билеты на чартерные рейсы, стоимость которых резко возросла с начала войны.