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Пожар рядом с консульством США в Дубае
Объединенные Арабские Эмираты

Видео. Видео: пожар у консульства США в Дубае после атаки дрона

Последние обновления:

3 марта у генконсульства США в Дубае после атаки дрона заметили дым и пламя; пожар быстро локализовали, район оцепили, очевидцы сообщили о громком взрыве.

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