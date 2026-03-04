Война в Иране. ЦАХАЛ сообщил о разрушении в Тегеране крупного военного комплекса

Сегодня - пятый день войны Израиля и США против Ирана. В среду утром израильская армия нанесла несколько ударов по штаб-квартирам сил безопасности в Тегеране, а также по объектам шиитской группировки "Хезболлах" в Ливане.

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Иранские военные ответили запусками беспилотников и ракет по территории Израиля и военным базам США, расположенным в других странах региона Персидского залива.

По данным катарского министерства обороны, одна из иранских ракет, направленных в сторону Катара была перехвачена системами ПВО, вторая ударила по американской авиабазе в Аль-Удейде.

Правозащитная организация Human Rights Activist News Agency сообщает, что с начала войны в Иране погибли более тысячи мирных жителей, в их числе некоторые руководители страны.

Планировавшаяся на среду в Тегеране церемония прощания с убитым верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи перенесена на "более подходящее время".

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