Война в Иране. ЦАХАЛ сообщил о разрушении в Тегеране крупного военного комплекса

Израиль наносит удары по штаб-квартирам сил безопасности в Тегеране, а также по целям в Ливане. Иран ответил серией запусков ракет и беспилотников. В среду вечером в Тегеране должна была начаться церемония прощания с убитым верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, однако она была отложена.
Сегодня - пятый день войны Израиля и США против Ирана. В среду утром израильская армия нанесла несколько ударов по штаб-квартирам сил безопасности в Тегеране, а также по объектам шиитской группировки "Хезболлах" в Ливане.
Иранские военные ответили запусками беспилотников и ракет по территории Израиля и военным базам США, расположенным в других странах региона Персидского залива.
По данным катарского министерства обороны, одна из иранских ракет, направленных в сторону Катара была перехвачена системами ПВО, вторая ударила по американской авиабазе в Аль-Удейде.
Правозащитная организация Human Rights Activist News Agency сообщает, что с начала войны в Иране погибли более тысячи мирных жителей, в их числе некоторые руководители страны.
Планировавшаяся на среду в Тегеране церемония прощания с убитым верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи перенесена на "более подходящее время".
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В восточной части Тегерана разрушен крупный военный комплекс - ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля сообщила о поражении в военном комплексе на востоке Тегерана следующих командных пунктов:
Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Штаб-квартира Управления разведки
Штаб-квартира "Басидж"
Штаб-квартира "Кудс" (военный спецназ)
Штаб-квартира сил внутренней безопасности
Штаб-квартира кибервойны
Штаб-квартира подразделения внутренней безопасности, ответственного за подавление протестов
🎯STRUCK: A large Iranian terror regime military compound in eastern Tehran.— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
Struck command centers in the compound include:
* The IRGC headquarters
* The Intelligence Directorate headquarters
* The ‘Basij’ headquarters
* The 'Quds Force' headquarters
* The Internal Security… pic.twitter.com/XBvXqks29R
Министерство энергетики Ирака сообщило о полном отключении электроэнергии - AFP
Министерство энергетики Ирака заявило, что вся страна пострадала от полного отключения электроэнергии. Причина выясняется. "Электросети полностью отключены во всех провинциях Ирака", — говорится в сообщении министерства, опубликованном Иракским информационным агентством (INA). Ведомство начало восстановительные работы.
Президент Ирана обратился с посланием к соседним странам, утверждая, что Тегеран стремился избежать войны
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду, что его правительство стремилось избежать войны с помощью дипломатии, но было вынуждено защищаться после атак со стороны США и Израиля.
В послании соседним странам и союзникам Пезешкиан заявил: "Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его государств".
Иран запускал ракеты и беспилотники по Израилю и американским базам в Персидском заливе, хотя многие боеприпасы и обломки от перехватов попали в гражданские районы.
Агентство AP
В результате ударов ЦАХАЛ на этой неделе погибли 72 человека, десятки тысяч покинули дома - власти Ливана
По словам ливанских официальных лиц, как сообщает AFP, израильские удары по Ливану унесли жизни 72 человек. Более 83 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с начала нового витка боевых действий между Израилем и "Хезболлах".
Израиль наносит авиаудары по нескольким районам Ливана после того, как поддерживаемая Ираном террористическая группировка начала запускать ракеты и беспилотники в сторону еврейского государства.
CENTCOM опубликовал видеокадры уничтожения ракетных установок в Иране
Центральное командование США обнародовало новые видеокадры, демонстрирующие американские авиаудары по ракетным установкам в Иране, которые использовались в атаках на Израиль и страны Персидского залива.
"В то время как иранский режим без разбора обстреливает гражданское население ракетами и беспилотниками, американские силы продолжают агрессивно и точно выслеживать и уничтожать иранские ракетные установки", — говорится в сообщении Центрального командования.
While the Iranian regime indiscriminately targets civilians with missiles and drones, U.S. forces continue to aggressively hunt and destroy Iranian missile launchers with precision. pic.twitter.com/1RIhMcg0Jm— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
Американские военные потопили более 20 иранских кораблей - CENTCOM
Военные США "поразили или потопили более 20 кораблей иранского режима". Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
В Тель-Авиве звучат сирены на фоне обстрела со стороны Ирана
Сирены звучат в Тель-Авиве по всей центральной части Израиля на фоне последнего ракетного удара Ирана. Гражданскому населению предписано укрыться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.
Пекин намерен направить спецпосланника на Ближний Восток для посредничества в восстановлении мира - глава МИД КНР
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин направит специального посланника для посредничества на Ближнем Востоке, поскольку война, "спровоцированная ударами США и Израиля по Ирану, продолжает распространяться по региону". Об этом сообщает AFP.
"Китай настоятельно призывает все стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности", — указал Ван И. В заявлении не указано имя посланника и не приводятся подробности о том, какие страны он посетит.
Операция против Ирана первоначально планировалось на середину 2026 года
Израиль планировал начать операцию против Ирана в середине этого года. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что операция была ускорена из-за "событий и обстоятельств", включая происходящее внутри Ирана, "позицию президента Соединенных Штатов, а также всю возможность проведения здесь совместной операции". Об этом сообщает агентство AP.
США потопили в Индийском океане иранский военный корабль - Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что США потопили в Индийском океане "иранский военный корабль". По словам Хегсета, это первый после Второй мировой войны случай, когда американская подлодка торпедировала корабль противника. Хегсет не уточнил, о каком именно корабле идет речь, но ранее ВМС Шри-Ланки сообщили, что в Индийском океане затонул корабль IRIS Dena. Позднее днем Военно-морские силы Шри-Ланки заявили об обнаружении 87 тел в море после крушения иранского корабля.
Среди граждан Израиля операцию против Ирана поддерживают 93% евреев и 26% арабов, пишут СМИ
Согласно данным Израильского института демократии, подавляющее большинство израильских евреев поддерживают продолжающуюся американо-израильскую военную кампанию против Ирана, тогда как среди арабских граждан поддержка значительно ниже. Результаты опроса публикует The Times of Israel. 93% опрошенных евреев поддерживают операцию "Рычащий лев", по сравнению с всего 26% израильских арабов. Общий уровень поддержки военной кампании - 82%.
Во сколько Израилю обходится война с Ираном?
Война, как ожидается, будет обходиться Израилю в 3 миллиарда долларов в неделю, если сохранятся ограничения, введенные по всей стране. Об этом, как пишет The Times of Israel, предупреждает министерство финансов. После очередной оценки ситуации на фоне конфликта с Ираном, Командование тыла ЦАХАЛ продлило общенациональные ограничения до вечера субботы. Речь идет о запрете на все собрания, образовательную деятельность и посещение рабочих мест, за исключением предприятий, работающих в жизненно важных отраслях. Правила ограничивают поездки на работу и обязывают сотрудников работать из дома, в то время как школы остаются закрытыми.
Cоюзники США в Персидском заливе "переходят в наступление" против Ирана - Пит Хегсет
Глава оборонного ведомства США Хегсет намекает, что арабские союзники США в Персидском заливе могут присоединиться к атакам на Иран, заявляя, что они "переходят в наступление". Об этом пишет The Times of Israel. Издание цитирует Хегсета: "Сейчас мы наблюдаем реакцию региона на агрессивность Ирана". "На разных уровнях они обращаются к нам, будь то переход в наступление, что и происходит, или предоставление нам дополнительного доступа, баз и права на пролет, мы очень тесно сотрудничаем с ними".
Иран находится без доступа к интернету уже около 4 дней
Информационное агентство AP, со ссылкой на мониторинговую группу NetBlocks, сообщает, что Иран отключен от сети уже 100 часов. Это уже второе подобное отключение в этом году, введенное иранскими властями. Первое произошло в январе из-за общенациональных протестов. По данным NetBlocks, уровень доступа к интернету составляет всего 1% от нормального. Во время предыдущего отключения интернета в Иране NetBlocks подсчитала, что это обошлось стране более чем в 37 миллионов долларов.
ВВС Израиля сбросили по целям в Иране более 5000 бомб в ходе текущей кампании - ЦАХАЛ
С начала конфликта, как сообщили израильские военные, в ходе ударов по Ирану было сброшено более 5000 бомб. Военные заявляют, что истребители ВВС Израиля "продолжают укреплять превосходство в воздухе по всему Ирану, уделяя особое внимание району Тегерана". Армия обороны Израиля также опубликовала видео, демонстрирующее удар по иранской системе ПВО в районе Тегерана.
תיעוד נוסף מעין הטיל: חיל-האוויר תקף עם יותר מ-5,000 חימושים באיראן מתחילת המבצע— Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026
מטוסי קרב של חיל-האוויר ממשיכים להעמיק את העליונות האווירית בכל רחבי איראן, בדגש על מרחב טהרן.
צה"ל חושף כעת תיעוד נוסף מתוך עין הטיל, מתקיפה שבוצעה להשמדת מערכת הגנה של משטר הטרור האיראני בטהרן. pic.twitter.com/bs1CuQInO8
Саудовский НПЗ в Рас-Таннуре снова атаковал беспилотник
Завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре, где расположен крупнейший НПЗ компании и ключевой терминал по экспорту сырой нефти, сегодня подвергся попытке атаки дрона. Два дня назад атака беспилотника на комплекс привела к приостановке работы завода.Саудовская Аравия и другие региональные производители нефти в Персидском заливе не могут транспортировать нефть через Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль начали атаки на Иран. В качестве меры предосторожности сотни судов встали на якорь. Иран заявил, что откроет огонь по любому судну, которое попытается пройти через пролив.
В некоторых районах северного Израиля почти непрерывно звучат сирены
В течение последних полутора часов сирены в Израиле предупреждают о приближении беспилотников и ракет, сообщает AP. Израильские военные заявляют, что по меньшей мере часть обстрелов ведется из Ливана.
Танкерный трафик через Ормузский пролив сократился примерно на 90%.
О резком падении трафика через Ормузский пролив сообщает AP, со ссылкой на MarineTraffic.com, занимающийся отслеживанием процесса судоходства. Этот сбой дорого обходится мировой торговле нефтью. Через пролив проходит пятая часть мирового объема нефти. Крупные судоходные компании перенаправили свои суда в обход этого района из-за соображений безопасности.
Из-за войны на Ближнем Востоке отменены тысячи рейсов
Свыше 20 000 из более чем 36 000 рейсов, запланированных на период с начала войны в субботу до сегодняшнего дня, были отменены. Об этом сообщает аналитическая компания Cirium, специализирующаяся на авиационной статистике. Информацию предоставило агентство AP.
Число запусков ракет и дронов из Ирана сократилось - глава Объединенного комитета начальников штабов США
Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США, на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Питом Хегсетом заявил о значительном снижение количества запусков иранских ракет и беспилотников с начала операции "Эпическая ярость".
"Число выпущенных Ираном баллистических ракет сократилось на 86% с первого дня боевых действий, только за последние 24 часа — на 23%. Количество ударов с использованием беспилотников сократилось на 73%", — указал Кейн. Он также рассказал о трех основных целях операции. В настоящее время, по его словам, они заключаются в нейтрализации иранской ракетной угрозы, ослаблении или уничтожении иранского военно-морского флота и предотвращении быстрого восстановления Ираном своих военных возможностей.
Израильский катер перехватил ракету, запущенную из Ливана
Израильский ракетный катер перехватил беспилотник, запущенный из западной части Ливана, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
В среду ЦАХАЛ опубликовал видеозапись перехвата в своем телеграм-канале.
Утром израильская армия атаковала несколько объектов группировки "Хезболлах" в Бейруте и на юге Ливана.
Israel Defense Forces
IDF: The Israeli Navy intercepted a UAV that was launched from western Lebanon Throughout operation “Roaring Lion”, the Israeli Navy has been taking part in ae…
Пентагон подтвердил удар по иранскому кораблю в Индийском океане
США потопили иранский военный корабль в Индийском океане, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге для прессы.
"Они полагали, что находятся в безопасности в международных водах. Но корабль был потоплен торпедой", - сказал Хегсет.
Ранее власти Шри-Ланки сообщили, что корабль IRIS Dena затонул в Индийском океане. Более ста человек числятся пропавшими без вести, 78 -- пострадали.
"Операция США и Израиля против Ирана длится всего четыре дня. США побеждают -- решительно, сокрушительно и беспощадно", — добавил Хегсет.
.@SECWAR “I stand before you today with one unmistakable message about OPERATION EPIC FURY:— DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026
America is WINNING—decisively, devastatingly, and WITHOUT MERCY.” pic.twitter.com/iwuZsvpeu2
Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов в страны Ближнего Востока
Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить продажу билетов на рейсы в страны Ближнего Востока до 7 марта.
"В целях минимизации рисков для пассажиров, в связи со сложной геополитической обстановкой в данном регионе, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в страны Ближнего Востока. Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.
Согласно данным Минтранса, 2 и 3 марта "российские и иностранные авиакомпании перевезли почти шесть тысяч пассажиров на 34 рейсах". Согласно плану, 4 марта в Россию вернутся еще около семи тысяч человек на 34 рейсах.
Times of Israel: операция ЦАХАЛ против Ирана продлится еще минимум одну-две недели
Операция израильских военных против Ирана продлится еще как минимум одну-две недели, в ходе которых ЦАХАЛ намерен нанести удары по тысячам дополнительных целей в стране, сообщает издание The Times of Israel.
Цель Израиля — ослабление иранского режима и его военного потенциала.
В Армии обороны Израиля полагают, что страны Персидского залива, подвергшиеся нападению со стороны Ирана в ходе конфликта, возможно, также присоединятся к кампании в наступательном ключе, отмечает газета.
СМИ: В Иране убит глава подразделения спецопераций КСИР
Израиль ликвидировал главу подразделения специальных операций Корпуса стражей исламской революции Рахмана Макдема, сообщают израильские СМИ.
Миссия ООН по правам человека в Иране осудила удары США и Израиля
Миссия ООН, расследующая нарушения прав человека в Иране, выступила с осуждением американо-израильской операции против Тегерана.
"Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана по всему региону, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", — говорится в заявлении представилей Независимой международной миссии по установлению фактов в области прав человека по Ирану.
Сообщение МАГАТЭ о безопасности ядерных объектов Ирана
Международного агентство по атомной энергии не обнаружило признаков повреждений на объектах в Иране, где находятся ядерные материалы, говорится в опубликованном в среду сообщении МАГАТЭ в соцсети X.
"На основании анализа последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ не обнаружило повреждений объектов, на которых находятся ядерные материалы в Иране, и, следовательно, на данный момент не видит риска радиационного загрязнения. Вблизи ядерного объекта в Исфахане повреждения заметны на двух зданиях. В Натанзе, где ранее сообщалось о повреждениях у входа на объект, дополнительного ущерба не зафиксировано. На других ядерных объектах, включая АЭС в Бушере, повреждений также не выявлено", - говорится в сообщении.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к "максимальной сдержанности во избежание опасности возникновения радиационных инцидентов".
Based on analysis of latest available satellite imagery, IAEA sees no damage to facilities containing nuclear material in Iran and therefore no radiological release risk at this time. Near Isfahan nuclear site, damage is visible at two buildings. No additional impact detected at… pic.twitter.com/boUtjRTpAk— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 4, 2026
ОАЭ: перехвачены три ракеты и более 120 БпЛА
Силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили в среду три баллистических ракеты и 121 из 129 беспилотников, сообщает издание The National со ссылкой на Минобороны страны. Восемь БпЛА разбились на территории Эмиратов.
По официальным данным, с начала конфликта Иран запустил по ОАЭ 189 баллистических ракет, из которых 175 были уничтожены, и 941 беспилотник (876 перехвачены).
Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими осудила "вопиющие иранские атаки". Она предупредила о возможности эскалации в регионе и напомнила, что территория ОАЭ не используется для нанесения ударов по Ирану.
Церемонию прощания с Хаменеи отложили до "более подходящего времени"
Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи перенесена, новая дата и время будут объявлены позже. Ранее планировалось, что государственные похороны аятоллы начнутся в среду вечером в 22 часа по местному времени и продлятся трое суток.
"Из-за многочисленных обращений со всей страны и широкого желания людей принять массовое участие в этом мероприятии, а также необходимости подготовки соответствующей инфраструктуры было принято решение провести её в более подходящее время", - говорится в сообщении иранского агентства "Тасним".
Катар: Иран атаковал базу Аль-Удейд
Иран атаковал Катар двумя баллистическими ракетами, сообщает издание Gulf Times.
Одну из двух ракет удалось успешно перехватить, вторая упала на базе Аль-Удейд, пишет газета со ссылкой на Министерство обороны Катара.
Отмечается, что в результате попадания ракеты жертв нет.
В катарском минобороны подчеркнули, что вооруженные силы "обладают всеми возможностями и ресурсами для защиты суверенитета и территории страны, а также для решительного реагирования на любые внешние угрозы".
КСИР: в результате ударов Ирана поврежден эсминец США
Американский эсминец, который заправлялся топливом с танкера США в Индийском океане, примерно в 650 километрах от южного побережья Ирана, был поражен ракетами Qadr-360 и Talaeiyeh, сообщает иранское агентство "Тасним" со ссылкой на КСИР.
По данным агентства, на палубах обоих судов "произошел сильный пожар, в результате чего в небо над океаном поднялись столбы дыма".
Подтверждения этой информации со стороны американских военных нет.
Число погибших в Ливане возросло до 12
По меньшей мере 12 человек погибли в Ливане в результате израильских ударов, передает Ливанское национальное информагентство.
Шесть человек были убиты в жилом доме в Баальбеке, другие шестеро погибли в районах Арамун и Саадият к югу от Бейрута. Два человека числятся пропавшими без вести.
Более двадцати ливанцев получили ранения.
МО Саудовской Аравии: перехвачены две ракеты и несколько беспилотников
В районе Аль-Хардж были перехвачены и уничтожены две крылатые ракеты, сообщает Министерство обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.
Откуда они были выпущены не уточняется.
Министерство также опубликовало информацию о перехвате и уничтожении в воздушном пространстве Саудовской Аравии нескольких беспилотников.
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج. pic.twitter.com/mOTNyMQk8R— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 4, 2026
Иран выпустил более 40 ракет по целям в Израиле и объектам США в регионе
Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским и израильским объектам, сообщает иранское агентство "Тасним".
"Аэрокосмические силы КСИP выпустили более 40 ракет", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что подробности "данной операции будут в ближайшие минуты".
Глава МО Израиля: любой новый лидер Ирана станет целью для ликвидации
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "любой новый лидер, который будет назначен в Иране, станет целью для ликвидации".
Армия обороны Израиля готова использовать "все необходимые средства", цитируют заявление Каца израильские СМИ.
Новым верховным лидером Ирана избран сын убитого аятоллы Али Хаменеи 56-летний Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщил иранский телеканал Iran International. Такое решение принял Совет экспертов, состоящий из 88 представителей шиитского духовенства.
США: иранская ПВО серьезно ослаблена
Американские военные поразили около 2000 целей в Иране, сообщил командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Брэд Купер.
"Мы серьезно ослабили иранскую систему противовоздушной обороны и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", — отметил адмирал Купер.
"Первые сутки этой операции были почти в два раза масштабнее, чем первый день ударов по Ираку в 2003 году, и мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану», — отметил он.
В результате израильских ударов по Ливану есть погибшие
Шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате израильских ударов по двум городам в Ливане, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Ливанские СМИ пишут, что под ударами ЦАХАЛ оказались отель в пригороде Бейрута и четырехэтажное здание в восточном городе Баальбеке.
Мэр Баальбека заявил, что в здании, проживали только гражданские лица.
Армия обороны Израиля заявляет, что наносит удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах", которая "продолжает участвовать в террористической кампании Ирана и запускает ракеты по Израилю".
Правозащитники: с начала войны в Иране погибли более тысячи человек
По данным базирующейся в США правозащитной организации Human Rights Activist News Agency, с начала войны в Иране погибли по меньшей мере 1097 мирных жителей, в их числе 181 ребенок младше 10 лет.
Ранены - более 5 400 человек.
Еще 880 сообщений о погибших сейчас находятся на стадии проверки, отмечается в публикации на веб-сайте HRANA.
Церемония прощания с Али Хаменеи
В Тегеране в среду вечером начнется церемония прощания с убитым верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Она продлится в течение трех дней.
Прощание с Хаменеи начнется в 22:00 по местному времени, сообщают иранские СМИ. Аятолла будет похоронен в своем родном городе Мешхеде.
Хаменеи погиб во время первых ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля.
Новые удары Израиля по Ирану
Израильская авиация нанесла несколько ударов по штаб-квартирам иранских сил безопасности, сообщает ЦАХАЛ. "Командные центры использовались иранским режимом для поддержания контроля на всей территории страны. Армия обороны Израиля также нанесла удары по ракетным установкам и другим системам", - говорится в опубликованном в среду утром в Х сообщении армейской пресс-службы.
⭕️The IDF has carried out a series of strikes on the Basij and internal security command centers in Tehran belonging to the Iranian terror regime.— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
The targeted command centers were used by the Iranian regime to maintain control throughout Iran.
The IDF also struck the regime’s… pic.twitter.com/nvlq72W6vJ